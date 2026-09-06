منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی سد زاینده‌رود اظهار کرد: حجم ذخیره سد زاینده‌رود در حال حاضر ۲۳۹ میلیون مترمکعب است و بر اساس مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی، از بامداد امروز میزان خروجی سد توسط شرکت آب منطقه‌ای اصفهان کاهش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر میزان ورودی آب به سد زاینده‌رود حدود ۱۱ مترمکعب بر ثانیه و میزان خروجی آن ۲۳ مترمکعب بر ثانیه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت منابع آب استان گفت: کاهش خروجی سد در چارچوب مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی و با هدف مدیریت مصرف و حفظ ذخایر موجود انجام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این کارگروه، از خردادماه و با هدف تأمین آب مورد نیاز باغات و بخش کشاورزی و همچنین تأمین نیازهای زیست‌محیطی، میزان خروجی سد زاینده‌رود افزایش یافت.

شیشه‌فروش تصریح کرد: در این مدت، تأمین آب مناطق تعیین‌شده از طریق رودخانه زاینده‌رود و کانال‌های منشعب، بر اساس برنامه مصوب و توسط شرکت میراب زاینده‌رود اجرایی شد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق منابع آبی در شرایط فعلی گفت: استمرار برنامه‌ریزی برای توزیع و مصرف آب متناسب با منابع موجود، با هدف تأمین نیازهای اولویت‌دار و جلوگیری از تشدید آثار کم‌آبی در استان دنبال می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: وضعیت منابع و ذخایر آبی استان به صورت مستمر رصد می‌شود و تصمیمات مربوط به میزان خروجی سد زاینده‌رود نیز بر اساس شرایط منابع آبی و مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی اتخاذ خواهد شد.