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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

کاهش خروجی سد زاینده‌رود در پی افت ذخایر آبی؛حجم سد۲۳۹میلیون مترمکعب

کاهش خروجی سد زاینده‌رود در پی افت ذخایر آبی؛حجم سد۲۳۹میلیون مترمکعب

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از کاهش خروجی سد زاینده‌رود از بامداد امروز خبر داد و گفت: حجم ذخیره این سد در حال حاضر به ۲۳۹ میلیون مترمکعب رسیده است.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی سد زاینده‌رود اظهار کرد: حجم ذخیره سد زاینده‌رود در حال حاضر ۲۳۹ میلیون مترمکعب است و بر اساس مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی، از بامداد امروز میزان خروجی سد توسط شرکت آب منطقه‌ای اصفهان کاهش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر میزان ورودی آب به سد زاینده‌رود حدود ۱۱ مترمکعب بر ثانیه و میزان خروجی آن ۲۳ مترمکعب بر ثانیه است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت منابع آب استان گفت: کاهش خروجی سد در چارچوب مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی و با هدف مدیریت مصرف و حفظ ذخایر موجود انجام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این کارگروه، از خردادماه و با هدف تأمین آب مورد نیاز باغات و بخش کشاورزی و همچنین تأمین نیازهای زیست‌محیطی، میزان خروجی سد زاینده‌رود افزایش یافت.

شیشه‌فروش تصریح کرد: در این مدت، تأمین آب مناطق تعیین‌شده از طریق رودخانه زاینده‌رود و کانال‌های منشعب، بر اساس برنامه مصوب و توسط شرکت میراب زاینده‌رود اجرایی شد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق منابع آبی در شرایط فعلی گفت: استمرار برنامه‌ریزی برای توزیع و مصرف آب متناسب با منابع موجود، با هدف تأمین نیازهای اولویت‌دار و جلوگیری از تشدید آثار کم‌آبی در استان دنبال می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: وضعیت منابع و ذخایر آبی استان به صورت مستمر رصد می‌شود و تصمیمات مربوط به میزان خروجی سد زاینده‌رود نیز بر اساس شرایط منابع آبی و مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی اتخاذ خواهد شد.

کد مطلب 6939066

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