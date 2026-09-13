لباس مدرسه فقط فرم نیست، کودک باید آن را دوست داشته باشد

فاطمه ابراهیمی، طراح و تولیدکننده پوشاک مدارس «فرمآرا»، توجه به روحیات کودکان و رنگشناسی مناسب را از مولفههای طراحی لباس مدارس دانست و در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: وقتی یک لباس وارد مرحله طراحی میشود، اولین ویژگی که اهمیت دارد، راحتی آنهاست. باید به این موضوع توجه کرد که یک لباس قرار است بهطور ممتد و در طول روز تن کودک باشد. به همین دلیل، طراحی لباس باید به صورتی باشد که خیلی جذب نباشد چرا که این لباس قرار است شش تا هفت ساعت در طول روز تن آنها باشد و اگر بیش از حد جذب باشد، ممکن است کودک را اذیت کند یا تحرک را برای او دشوار کند.
ابراهیمی، افزود: دومین موضوعی که در طراحی باید به آن توجه کرد، استفاده از رنگهای مناسب و ترکیبهای رنگی متناسب با کودکان است؛ طوری که لباس برای آنها جذاب باشد و از پوشیدن آن احساس خوبی داشته باشند. موضوع دیگری که باید به آن توجه کنیم، بحث زیباییشناسی کار است. برای اینکه بازار ما قویتر باشد، باید سعی کنیم لباسهای ما از الگوهای روز دنیا عقب نباشند. چرا باید طراحی لباس فرم مدارس در کشورهای دیگر پیشرفتهتر باشد، اما در کشور خودمان همچنان از الگوهای تکراری و قدیمی استفاده شود و همان طرحها مرتب تکرار شوند!
این طراح پوشاک مدارس، به ایده گرفتن از لباس مدارس دیگر کشورها در طراحی لباس گفت: در طراحیها همیشه سعی میکنم لباسهای مدارس کشورهای دیگر را ببینم و از ابعاد مثبت آنها الگوبرداری کنم تا تولیدات ما نیز در صنعت پوشاک مدارس، کموکاستی نسبت به نمونههای دیگر کشورها نداشته باشد. در این زمینه سعی میکنم مطالعه زیادی داشته باشم، نمونههای مختلف را ببینم و ایده بگیرم. پس از این مطالعات و بررسی نمونهها، با توجه به هویت فرهنگی کشور خودمان و تغییرات لازم را انجام میدهم و طراحیها را با توجه به نیاز جامعه خودمان پیش میبرم.
او، درباره اهمیت انتخاب رنگ مناسب در طراحی لباس مدارس گفت: روانشناسی رنگ در طراحی لباس مدرسه و لباس مهدکودک بسیار مهم است، چرا که دانشآموزان ممکن است یک لباس را به مدت ۹ ماه به تن داشته باشند و ساعتها در طول روز آن لباس را بپوشند. اگر از رنگهای تیره یا رنگهایی استفاده شود که برای کودکان مطلوب نباشد، دانشآموز آن لباس را با علاقه نمیپوشد و بهتدریج نسبت به آن احساس ناخوشایندی پیدا میکند.
ابراهیمی، ادامه داد: متاسفانه، رنگهای تیره طرفداران زیادی در مدارس دارند، در صورتی که ممکن است برای کودکان کسلکننده باشد و باعث شود علاقه آنها به پوشیدن لباس مدرسه کمتر شود. باید از رنگهایی استفاده شود که نشاط بیشتر و در عین حال، ملایم باشند و حس آرامش را به کودکان منتقل کنند. برای مثال، از آبی کمرنگ استفاده شود که از نظر روانشناسی رنگ، حس آرامش را به کودکان القا میکند. رنگ صورتی نیز میتواند همین ویژگی را داشته باشد. بهطور کلی، بهتر است از رنگهایی استفاده شود که ملایم باشند و حس آرامش را به کودک منتقل کنند.
این طراح پوشاک مدارس، با اشاره به پیامدهای بیتوجهی به طراحی و رنگشناسی در طراحی لباس مدارس بیان کرد: اگر صنعت پوشاک مدارس را نادیده بگیریم و در طراحی لباس، خواستهها و سلیقه کودکان را در زمینه رنگ، مدل و نمونههای مختلف مورد توجه قرار ندهیم باعث میشود کودکان نسبت به پوشیدن این لباسها دلسرد شوند و به مرور زمان این صنعت نیز آسیب ببیند. اما خوشبختانه به نظر میرسد هر سال، لباسهای مدارس چه از نظر کیفیت و چه از نظر مدل، نسبت به سالهای گذشته بهتر میشوند. در سال جاری و همچنین چند سال اخیر، با توجه به شرایط موجود، مقداری با مشکل تهیه پارچه و افزایش قیمت پارچهها مواجه بودیم که تا حدودی از این چالش نیز عبور کردیم.
او، درباره گرایش برخی تولیدکنندگان پوشاک مدارس به استفاده از الگوهای ساده و پارچههای بیکیفیت گفت: یکی از دلایلی که تولیدکنندگان پوشاک را به سمت استفاده از پارچه و متریال بیکیفیت و الگوهای ساده سوق میدهد، افزایش روزبهروز قیمت پارچه و بالا رفتن هزینههای تولید است. این افزایش هزینهها باعث میشود برخی از تولیدکنندهها به سمت استفاده از پارچههای ضعیف و الگوهای ساده بروند تا قیمت تمامشده لباس افزایش زیادی پیدا نکند و تهیه آن برای خانوادهها سخت نباشد. از طرفی تولیدکننده تلاش میکند از پوشاکی با الگوهای سادهتر استفاده کند تا خیاط زمان و پارچه کمتری برای دوخت استفاده کند.
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