مؤسسه مد و لباس «همای سعادت» تعلیق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری رویداد «مد و لباس همای» در تبریز طی روزهای اخیر با واکنشها و انتقادهای گستردهای در فضای عمومی و رسانهای همراه شد و موضوع نحوه برگزاری این رویداد در مسیرهای قانونی مورد بررسی قرار گرفت. در پی بررسیهای انجامشده و با توجه به عدول مؤسسه برگزارکننده از ضوابط و مقررات جاری، فعالیت مؤسسه تکمنظوره مد و لباس «همای سعادت» از سوی مراجع ذیصلاح مشمول تعلیق موقت شد.
این تصمیم در چارچوب فرآیندهای قانونی و نظارتی اتخاذ شده و بر ضرورت رعایت دقیق قوانین و ضوابط در تمامی فعالیتها و رویدادهای حوزه مد و لباس تأکید دارد. کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با تأکید بر مسئولیت قانونی مؤسسات تکمنظوره مد و لباس اعلام کرد، این مؤسسات موظفاند برنامهها و فعالیتهای خود را در چارچوب قوانین، آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط ابلاغی برگزار کنند. بر اساس این گزارش، در صورت احراز هرگونه عدول از ضوابط یا وقوع تخلف، موضوع از مسیرهای قانونی توسط مراجع ذیصلاح پیگیری و اقدامات مقتضی مطابق مقررات اعمال خواهد شد.
کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور همچنین بر حمایت از فعالیتهای حرفهای و قانونمدار در این عرصه و ضرورت صیانت از ارزشهای فرهنگی، رعایت ضوابط قانونی و توجه به حساسیتها و مطالبات عمومی تأکید کرد. همچنین شایان ذکر است، وظیفه نظارت بر رویدادهای استانی مد و لباس که مجوز خود را به پیشنهاد ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانی، از کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور میگیرند، تماماً متوجه ادارات کل استانی میباشد.
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