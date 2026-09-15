به گزارش خبرنگار مهر، سال‌هاست مسئله قطع درختان و مصرف چوب یکی از دغدغه‌های جدی در حوزه محیط زیست است؛ چرا که تولید محصولاتی مانند کاغذ و مداد نیز از جمله مواردی است که با مصرف چوب و در نتیجه قطع درختان همراه بوده و هرچه میزان مصرف چوب افزایش پیدا کند، فشار بیشتری بر منابع طبیعی وارد می‌شود. با این حال، در سال‌های اخیر، از راهکارهایی مانند بازیافت کاغذ و استفاده از مواد جایگزین برای کاهش مصرف چوب استفاده شده و حالا این رویکرد به حوزه تولید نوشت‌افزار هم رسیده و نوشت‌افزار طرفه، از جمله تولیدکنندگان ایرانی است که به سراغ این ایده برای کاهش مصرف چوب رفته است.

یکی از این ایده‌ها، تولید «مداد کاشتنی» است. مدادی که به جای چوب از پلیمر ساخته شده و در قسمت انتهایی آن بذر گیاه قرار دارد. پس از تمام شدن مداد، بخش انتهایی آن در خاک کاشته می‌شود و گیاه رشد می‌کند. این ایده‌ جدیدی که در تولید مداد به کار برده شده علاوه بر اینکه تلاشی است برای کاهش مصرف چوب، می‌تواند بهانه‌ای برای آشنایی کودکان با کاشت گیاه، حفظ طبیعت و مفاهیم محیط زیستی باشد. در همین رابطه با مهدی فیروزی، مدیر نوشت‌افزار طرفه، درباره ایده تولید این محصول، ویژگی‌های آن، استقبال خانواده‌ها و مدارس و همچنین امکان توسعه این محصول به گفت‌وگو پرداختیم.

مهدی فیروزی، مدیر نوشت‌افزار طرفه، درباره ایده ساخت مدادهای کاشتنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ایده تولید این مدادهای کاشتنی از اینجا شکل گرفت که دیدیم مصرف چوب به‌شدت زیاد شده است و به همین دلیل به دنبال یک کار طبیعت‌دوستانه بودیم. در نهایت تصمیم گرفتیم از مدادهای پلیمری استفاده کنیم و در قسمت انتهایی مداد نیز بذر برخی گیاهان را قرار دهیم تا بچه‌ها بعد از کاشت مداد، خیلی سریع نتیجه کار خودشان را ببینند و از این اتفاق خوشحال شوند.

فیروزی، جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان را از جمله دلایل ساخت مدادهای کاشتنی با جنس پلیمر دانست و گفت: این مدادها برخلاف مدادهای معمولی از چوب ساخته نشدند و جنس آنها پلیمری است. بنابراین برای تولید آنها نیازی به قطع درختان وجود ندارد و هدف اصلی ما این بود که بتوانیم تا حدی از قطع زیاد درختان و مصرف بی‌رویه چوب جلوگیری کنیم و یک محصول با رویکرد حفظ طبیعت و محیط زیست داشته باشیم.

مدیر نوشت‌افزار طرفه، با اشاره به استفاده از بذر گیاهان در تولید مدادهای کاشتنی بیان کرد: در قسمت سر مداد تعدادی بذر درون کپسول‌هایی قرار گرفته که به سر مداد متصل هستند. پس از اینکه مداد کوچک‌تر شد و دیگر قابل استفاده نبود، درون خاک قرار داده می‌شود. کپسول‌ها زمانی که آب دریافت کنند، به‌طور کامل حل می‌شوند و دانه‌ها آزاد شده و در ادامه گیاه رشد می‌کند.

او، آشنایی کودکان با مفاهیم طبیعت‌دوستی و حفظ محیط زیست را از اهداف تولید مدادهای کاشتنی دانست و عنوان کرد: هدف دیگر ما این بود که بچه‌ها را بیشتر با کاشت گیاه و اهمیت حفظ طبیعت آشنا کنیم. این محصول، اولین تجربه از این نوع در ایران است و خوشبختانه برای خانواده‌ها جذاب بوده. به‌خصوص مدارس و معلمان استقبال خوبی داشتند و حتی برای آموزش مفاهیم مرتبط با حفظ چوب، طبیعت و طبیعت‌دوستی، این مدادها را برای کل کلاس تهیه می‌کردند.

فیروزی، در پایان افزود: امکان توسعه این مدادها وجود دارد و می‌توان این ایده را در مدل‌ها و بسته‌بندی‌های مختلف ادامه داد. ما به‌تازگی این کار را شروع کردیم و سال اولی است که چنین مدادهایی تولید شدند. در ابتدا با مدادهای قرمز و مشکی شروع کردیم و در ادامه قصد داریم پک‌های مختلفی از این محصول را تولید کنیم.