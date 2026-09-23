به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی بازیهای رایانهای برای نخستینبار به جمع اعضای کمیته ملی ارتباطات و رسانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران پیوست. این عضویت در نخستین نشست کمیته ملی ارتباطات و رسانه در دوره جدید فعالیت کمیتههای تخصصی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، با حضور اعضای حقیقی و حقوقی این کمیته، به انجام رسید.
نخستین نشست «کمیته ملی ارتباطات و رسانه» کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در چارچوب دوره جدید فعالیت کمیتههای تخصصی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ با حضور اعضای حقیقی و حقوقی این کمیته در محل کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد.
در ابتدای جلسه، حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، آغاز به کار کمیته ملی ارتباطات و رسانه را گامی مهم در جهت تقویت هماهنگیهای ملی، توسعه همکاریهای بینبخشی و بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای یونسکو در حوزه ارتباطات، اطلاعات و رسانه دانست. وی تأکید کرد که فعالیت این کمیته میتواند زمینه مناسبی برای بهرهبرداری هرچه بیشتر از اسناد، برنامهها، تجربهها و شبکههای تخصصی یونسکو در این حوزه فراهم کند.
فرطوسی در ادامه، بر ضرورت توجه به ابعاد اخلاقی فناوریهای نوظهور و بهرهگیری از ظرفیتهای یونسکو در این زمینه تأکید کرد.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو همچنین از تقویت آزادی بیان، ایمنی روزنامهنگاران، اکوسیستم رسانهای-ارتباطی و ارتقای تابآوری نظام ارتباطی و رسانهای بهعنوان محورهای مهم مورد توجه یونسکو در حوزه ارتباطات و اطلاعات یاد کرد و بر ضرورت انطباق فعالیتهای کمیته با نیازها و مسائل اولویتدار کشور تأکید کرد. در ادامه نشست، جایگاه و مأموریت کمیته ملی ارتباطات و رسانه در مجموعه فعالیتهای حوزه ارتباطات و اطلاعات کمیسیون ملی یونسکو تبیین شد.
فرطوسی همچنین ساختار، مأموریتها و برنامههای کمیسیون ملی یونسکو در ایران را برای اعضا تشریح کرد و ضمن تبیین جایگاه کمیتههای تخصصی در پیشبرد اهداف و برنامههای یونسکو، اعضای حاضر را با آییننامه جدید فعالیت کمیتهها، سازوکارهای اجرایی، وظایف و مسئولیتهای اعضا و نحوه تدوین و پیگیری برنامههای کمیته آشنا کرد.
در ادامه، اعضای حقیقی و حقوقی کمیته معرفی شدند و درباره ظرفیتهای همکاری میان دستگاههای اجرایی، مراکز علمی و پژوهشی، دانشگاهها، نهادهای رسانهای و تشکلهای حرفهای و نیز نحوه بهرهگیری از ظرفیتهای یونسکو در پیشبرد برنامههای آینده کمیته به تبادل نظر پرداختند.
در بخش پایانی جلسه و در چارچوب آییننامه جدید کمیتههای تخصصی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، انتخابات هیئترئیسه کمیته برگزار شد. بر اساس آرای اعضای حاضر، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سعیدرضا عاملی بهعنوان رئیس و دکتر علیرضا فیضبخش بهعنوان نایبرئیس کمیته ملی ارتباطات و رسانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران انتخاب شدند.
همچنین در پایان نشست، احکام اعضای حقیقی کمیته ملی ارتباطات و رسانه که به پیشنهاد دبیرکل و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران تعیین شدهاند، به آنان اعطا شد و بر ضرورت مشارکت فعال اعضا و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، اجرایی و حرفهای آنان در تدوین و پیشبرد برنامههای آتی کمیته تأکید شد.
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