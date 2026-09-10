حامد علیمرادی، هم‌بنیانگذار پوشاک ایرانی اسلامی «ژیک‌پوش» درباره انگیزه فعالیت در حوزه تولید پوشاک ایرانی اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود هشت سال است که در حوزه پوشاک ایرانی اسلامی فعالیت داریم. شروع کار ما هم به این صورت بود که من و همسرم همیشه دنبال مانتو یا لباس‌هایی می‌گشتیم که مقداری بلند و پوشیده باشد و در بازار پیدا نمی‌شد. از همان‌جا کار را شروع کردیم و احساس کردیم که این موضوع نیاز برخی از خانم‌های جامعه هم هست. نه‌تنها همسرم، بلکه از دوستان هم می‌شنیدیم که به دنبال این نوع لباس‌ها هستند. اما متأسفانه در بازار آن لباسی که بلند باشد و پوشیدگی مدنظرشان را داشته باشد، پیدا نمی‌کردند.

علیمرادی، با اشاره به توجه به سلیقه مخاطب در طراحی پوشاک ایرانی اسلامی بیان کرد: ما یک‌سری عبا تولید می‌کردیم که قواره‌های خیلی آزادی داشت، ولی الان آن را نمی‌پسندند و ما با توجه به نیاز روز و سلیقه مخاطب ناچاریم تغییراتی را در طراحی‌ها انجام دهیم. بالاخره مشتری‌ها دوست دارند در عین اینکه پوشیده باشند، به‌روز باشند و به قول امروزی‌ها شیک بپوشند. برای همین، ما یک‌سری از محصولاتمان یا یک‌سری از پارچه‌هایی را که اخیراً داریم استفاده می‌کنیم، با توجه به سلیقه و نیاز آن جوانی انتخاب می‌کنیم که می‌دانیم دوست دارد شیک بپوشد و به‌روز بپوشد، ولی در عین حال پوشیدگی برایش اهمیت دارد.

این تولیدکننده پوشاک، با اشاره به یکی از دلایل کمبود تولیدکنندگان پوشاک ایرانی اسلامی بیان کرد: همین‌طور که ما در جامعه شاهد هستیم، شاید سی درصد افراد به پوشش کامل اهمیت می‌دهند. در حال حاضر غالب جامعه، مخصوصاً نوجوانان ما، این‌طور نیستند که طرفدار چنین پوششی باشند. به همین دلیل، عرضه‌کنندگان پوشاک اسلامی نسبت به تولیدکننده محصولاتی مثل تونیک، شومیز، تی‌شرت و مانتوهای کوتاه درصدشان کمتر است.

او، با اشاره به چالش‌هایی که در حوزه تولید پوشاک ایرانی اسلامی وجود دارد گفت: چالشی که ما الان در تولید داریم، این است که پارچه نسبت به قبل کمتر شده. به خاطر این جریانات اخیر و محاصره دریایی واردکننده‌ها نتوانستند پارچه وارد کنند و به همین دلیل همین مقدار پارچه ای هم که هست به‌شدت افزایش قیمت پیدا کرده. بعضی از مواد اولیه هم دیگر کم‌کم نیست می‌شوند و آن مواد اولیه موردنیاز یا آن پارچه خاصی که می‌خواستی کم‌کم دیگر پیدا نمی‌شود. یا اگر هم باشد، به خاطر اینکه کم شده، قیمتش افزایش پیدا می‌کند.

علیمرادی، افزود: قیمت تمام‌شده محصولات دارد به‌شدت بالا می‌رود. به خاطر این قضیه، پارچه‌ها به‌شدت گران شده و تولیدکننده‌ها مجبورند نسبت به قبل کمتر پارچه بخرند چون از آن طرف فروش پایین آمده. از طرفی مهم‌ترین چالش، بحث قدرت خرید و معیشت مردم و اقتصاد است که مصرف‌کننده نهایی، قدرت خریدش پایین آمده و به طبع فروش ما هم کمتر شده.

این تولیدکننده پوشاک، درباره علت افزایش قیمت محصولات پوشاک ایرانی اسلامی بیان کرد: این محصولات پارچه زیادی در آن‌ها استفاده می‌شود. یعنی شما برای یک عبا تقریباً سه متر، بعضاً سه متر و نیم پارچه استفاده می‌کنید و به خاطر حجم مصرف پارچه‌ای که در این محصولات به کار برده می‌شود به همان میزان هم مزد دوخت بالا می‌رود و هزینه‌ تولید افزایش می‌کند.