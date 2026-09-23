جلیقه ایرانی، پیوند میراث پوشاک هویتی با طراحی و آموزش معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه امیریان، دبیر سومین رویداد ملی «جلیقه ایرانی»، با اشاره به جایگاه جلیقه در فرهنگ پوشاک اقوام ایرانی گفت: جلیقه یکی از عناصر شاخص پوشاک ایرانی است که در مناطق مختلف کشور، فراتر از کارکرد پوششی، حامل نشانه‌ها و مؤلفه‌های هویتی، فرهنگی و هنری است و ظرفیت قابل توجهی برای بازخوانی هویت ایرانی در طراحی معاصر دارد.

وی افزود: رویداد «جلیقه ایرانی» با هدف شناسایی، معرفی و بازآفرینی ظرفیت‌های پوشاک هویتی ایران شکل گرفته است و در سومین دوره، استان فارس به دلیل برخورداری از میراث غنی در حوزه پوشاک بومی، دست‌بافته‌ها و هنرهای سنتی، میزبان این رویداد خواهد بود.

نمایش ۱۴ آیتم تخصصی و آموزش لباس‌های هویتی فارس



امیریان با تشریح بخش‌های مختلف این دوره اظهار کرد: بخش نمایشگاهی سومین رویداد ملی «جلیقه ایرانی» شامل ۱۴ آیتم تخصصی است که در کنار بخش‌های آموزشی و برنامه‌های جانبی، مجموعه‌ای متنوع از ظرفیت‌های پوشاک هویتی و هنرهای سنتی را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

دبیر این رویداد ادامه داد: یکی از بخش‌های ویژه، کارگاه اختصاصی معرفی و آموزش لباس‌های سنتی و هویتی استان فارس است که با حضور استادان بومی و پیشکسوت برگزار می‌شود. همچنین معرفی و آموزش سوزن‌دوزی خاص استان فارس نیز با حضور استادان بومی، محلی و پیشکسوت این استان دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری ده‌ها کارگاه آموزشی گفت: زیورآلات سنتی (مُهلو)، گیوه‌بافی، رندبافی، نخ‌ریسی سنتی، احیای بافت‌های منسوخ‌شده قشقایی، اکسسوری سنتی، مدبافی، گلدوزی تخت و برجسته، پته کرمان و نقاشی، چاپ و رنگرزی پارچه، از جمله محورهای آموزشی این دوره است و کارگاه‌های تخصصی دیگری نیز برگزار خواهد شد.



آموزش سنتی و مدرن در کنار یکدیگر

امیریان با تأکید بر رویکرد آموزشی متفاوت این دوره خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های سومین رویداد «جلیقه ایرانی»، قرار گرفتن هم‌زمان دو مسیر آموزش مدرن و آموزش سنتی در کنار یکدیگر است که برای نخستین‌بار در این رویداد دنبال می‌شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این کارگاه‌ها صرفاً انتقال یک مهارت نیست، بلکه تلاش می‌شود میان دانش و مهارت استادان و پیشکسوتان با نیازهای امروز حوزه مد و لباس ارتباط برقرار شود. هنرهای سنتی زمانی می‌توانند در زندگی امروز تداوم پیدا کنند که ضمن حفظ اصالت و هویت خود، قابلیت بازآفرینی و استفاده در طراحی و تولید محصولات معاصر را نیز داشته باشند.

جلیقه ایرانی از آموزش تا تجاری‌سازی

دبیر سومین رویداد ملی «جلیقه ایرانی» یکی دیگر از بخش‌های ویژه این دوره را مسابقه طراحی جلیقه‌های ایرانی عنوان کرد و گفت: این مسابقه با هدف شناسایی ایده‌های خلاقانه و ظرفیت‌های نوآورانه در طراحی جلیقه ایرانی برگزار می‌شود و در کنار سایر بخش‌های رویداد، زمینه را برای حرکت از ایده و آموزش به سمت تولید و تجاری‌سازی این برند خاص و اصیل فراهم می‌کند.

امیریان افزود: رویکرد ما این است که جلیقه ایرانی تنها به‌عنوان یک عنصر از پوشاک تاریخی و قومی دیده نشود، بلکه به‌عنوان یک ظرفیت قابل توسعه در طراحی، تولید و بازار مد و لباس معاصر مورد توجه قرار گیرد.



روایت هویت برای نسل جدید

وی همچنین از پیش‌بینی بخش ویژه کودکان در سومین دوره این رویداد خبر داد و گفت: این بخش با اجرای موزه عروسک‌های محلی و ملل اوز برگزار می‌شود و تلاش دارد کودکان را با بخشی از میراث فرهنگی، پوشاک هویتی و هنرهای سنتی مناطق ایران آشنا کند.

دبیر سومین رویداد ملی «جلیقه ایرانی» با اشاره به ضرورت انتقال مفاهیم هویتی به نسل‌های جدید اظهار کرد: ارتباط کودکان و نسل جدید با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی، زمانی مؤثر خواهد بود که این مفاهیم در قالب‌هایی جذاب، خلاقانه و متناسب با زبان و نیاز مخاطب امروز ارائه شود.

امیریان در پایان گفت: «جلیقه ایرانی» تلاش دارد بستری برای گفت‌وگو میان سنت و مد معاصر ایجاد کند و با گردهم آوردن طراحان، هنرمندان، استادان پیشکسوت، تولیدکنندگان و علاقه‌مندان، مسیر تازه‌ای برای معرفی، آموزش، بازآفرینی و تجاری‌سازی ظرفیت‌های پوشاک هویتی ایران فراهم آورد.

بنابراین گزارش، سومین رویداد ملی «جلیقه ایرانی» و سومین کارگاه سوزن‌دوزی مناطق ایران (فارس) با شعار «شکوه ایرانی»، از ۲۰ تا ۲۴ مهرماه در بازار هنر شیراز برگزار می‌شود و مؤسسه پرنیان هنر ایرانیان برگزارکننده این رویداد است.