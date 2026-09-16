نهمین رویداد «طهورا» در گرگان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان گرگان این روزها میزبان رویدادی است که تلاش دارد بخشی از ظرفیت‌های حوزه مد و پوشاک ایرانی ـ اسلامی را در معرض دید مخاطبان قرار دهد؛ نهمین رویداد «طهورا» که با حضور جمعی از مسئولان، فعالان این عرصه و اهالی رسانه افتتاح شد.

در آیین گشایش این رویداد، محمد حمیدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان و احمد گلچین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، در کنار جمعی از مسئولان و فعالان حوزه مد و پوشاک حضور داشتند.

در این دوره از طهورا، ۸۰ ویژند محصولات خود را در بخش‌های مختلف نمایشگاه عرضه کرده‌اند و بازدیدکنندگان می‌توانند مجموعه‌ای از محصولات مرتبط با مد و پوشاک را متناسب با سلیقه و گروه‌های سنی مختلف مشاهده کنند.

فعالیت نمایشگاه تا ۲۷ شهریور ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۱ تا ۲۲ از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کنند.

طهورا تنها به عرضه محصولات محدود نشده و برای این دوره، بخش‌های آموزشی و برنامه‌های جانبی نیز پیش‌بینی شده است. برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه مد و لباس از جمله این برنامه‌هاست که در طول برگزاری رویداد اجرا می‌شود.

یکی دیگر از بخش‌های این رویداد، اختصاص غرفه‌ای برای دوخت رایگان چادر است؛ خدمتی که برای استفاده عموم علاقه‌مندان در نظر گرفته شده است.

نهمین رویداد طهورا با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، شورای فرهنگ عمومی استان در قالب کارگروه ساماندهی مد و لباس، سازمان بسیج سازندگی و دومین کنگره ملی بزرگداشت چهار هزار شهید گلستان برگزار شده است.