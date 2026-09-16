گلچین: اصالت و بازار باید در مد ایرانی جمع شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین ظهر چهارشنبه در حاشیه نهمین رویداد «طهورا» در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بازار مد و پوشاک زمانی میتواند از ظرفیتهای فرهنگی خود بهره بگیرد که مسیر میان طراح، تولیدکننده و مصرفکننده به یک زنجیره منسجم تبدیل شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به نیاز مخاطبان اظهار کرد: طراحیهای حوزه مد و لباس نباید صرفاً برای حضور در نمایشگاهها انجام شود، بلکه باید به نیاز واقعی مردم و شرایط بازار نیز پاسخ دهد.
گلچین افزود: هویت ایرانی ـ اسلامی پایه فعالیت در این عرصه است، اما تولیدکنندگان و طراحان باید محصولات را به شکلی بازطراحی کنند که در کنار حفظ این هویت، برای عموم مردم جذاب و کاربردی باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، تجاریسازی ظرفیتهای هنری حوزه مد و لباس را یکی از الزامات توسعه این بخش دانست و گفت: هدف این است که هنر و طراحی در نهایت به محصولی تبدیل شود که امکان حضور در بازار و دسترسی مصرفکننده به آن وجود داشته باشد.
وی با اشاره به فعالیت حدود دو دههای کارگروه ساماندهی مد و لباس ادامه داد: نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این حوزه، تسهیلگری در زنجیرهای است که از ایده و اتاق فکر طراحان آغاز میشود و پس از ارتباط با تولیدکنندگان، به مصرفکننده میرسد.
گلچین با اشاره به روند برگزاری رویدادهای تخصصی مد و لباس در کشور اظهار کرد: طی سالهای اخیر شاهد افزایش کمی و کیفی چنین رویدادهایی هستیم و این اتفاق زمینه بیشتری برای معرفی طراحان، تولیدکنندگان و محصولات این حوزه فراهم کرده است.
وی تغییر ذائقه مخاطبان را یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه پوشاک دانست و افزود: سلیقه بهویژه در میان نسل جوان همواره در حال تغییر است و تولیدکنندگان نمیتوانند بدون توجه به این تحولات، محصولات خود را عرضه کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: در رویداد طهورا تلاش شده است میان دوختها و ظرفیتهای اصیل و سنتی با فناوریهای جدید نساجی ارتباط برقرار شود تا محصولاتی ارائه شود که ضمن برخورداری از مؤلفههای فرهنگی، با سبک زندگی نسل امروز نیز همخوانی داشته باشد.
گلچین در جریان بازدید از بخشهای مختلف نهمین رویداد طهورا، از مشارکتکنندگان و عوامل برگزاری این برنامه نیز قدردانی کرد و تداوم چنین رویدادهایی را در تقویت زیرساختهای اقتصاد فرهنگ مؤثر دانست.
نهمین رویداد طهورا از چهارشنبه ۲۵ شهریور به مدت سه روز در گرگان برپا شده است و علاقهمندان میتوانند هر روز از ساعت ۱۱ تا ۲۲ از محصولات و آثار ارائهشده در این رویداد بازدید کنند.
این رویداد با همکاری جمعی از تولیدکنندگان و فعالان حوزه مد و لباس کشور و استان گلستان برگزار میشود.
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