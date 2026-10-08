سوما ملاشریفی، طراح و تولیدکننده لباس کودک «کالین»، با اشاره به خلأ طراحی اصیل در بازار لباس کودک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از مهم‌ترین خلأها در طراحی لباس کودک، مسئله هویت و اصالت محصول است. بسیاری از تولیداتی که امروز در این حوزه وجود دارند، چه در بخش تولید صنعتی و انبوه و چه در بخش مزون و کارگاهی، حاصل طراحی مستقل نیستند و بخش قابل‌توجهی از آنها بر اساس نمونه‌های موجود در بازار تولید می‌شوند.

ملاشریفی افزود: این مسئله باعث می‌شود زمانی که یک طراح، مدل جدیدی طراحی می‌کند، افراد دیگر به‌سرعت همان طرح را کپی کنند. در چنین شرایطی، دفاع از حقوق طراح و تولیدکننده سخت می‌شود و حفظ هویت و اصالت طراحی به چالش می‌خورد.

این طراح لباس کودک، توجه به لطافت پارچه و سازگاری با پوست کودک را یکی از نکات طراحی لباس دانست و بیان کرد: یکی از نکاتی که در طراحی لباس کودک اهمیت دارد، پارچه‌ای است که استفاده می‌شود. الیاف پارچه باید لطیف و مناسب پوست کودک باشد و حساسیت ایجاد نکند. با توجه به لطافت پوست کودکان، به‌ویژه در سنین پایین، پارچه باید با شرایط جسمی و پوست کودک سازگار باشد.

او، با تاکید بر لزوم ارتباط مستقیم و شناخت سلیقه کودک گفت: واقعیت این است که کسی که پشت میز طراحی نشسته است، به‌تنهایی نمی‌تواند به‌درستی درباره سلیقه کودک تصمیم بگیرد. کسی که با کودکان در ارتباط است، می‌تواند با مشاهده آنها هنگام انتخاب لباس و اندازه‌گیری، متوجه شود که به چه لباس‌هایی بیشتر علاقه نشان می‌دهند و چه رنگ‌ها و فرم‌هایی را بیشتر می‌پسندند.

ملاشریفی ادامه داد: صحبت کردن با مادرها و در ارتباط بودن با خانواده‌ها نیز می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد؛ زیرا آنها فرزندان خود را بهتر می‌شناسند و می‌دانند کودکشان کدام لباس را بیشتر می‌پسندد و به چه رنگی علاقه دارد. انتقال نظر خود کودک نیز اهمیت دارد و می‌تواند به طراح کمک کند تا شناخت دقیق‌تری از سلیقه مخاطب خود داشته باشد.

این طراح لباس کودک به رنگ و فرم، به عنوان دو عنصر مهم درطراحی لباس اشاره و بیان کرد: رنگ و فرم دو عنصر پایه‌ای در هویت بصری یک لباس هستند. کودک حتی پیش از آنکه بتواند تشخیص دهد با کدام فرم راحت‌تر است، ممکن است نسبت به برخی لباس‌ها احساس راحتی بیشتری داشته باشد. فرم لباس نیز اهمیت زیادی دارد و باید متناسب با سن کودک و نیازهای جسمی او طراحی شود.

او، درباره تاثیر انیمیشن بر سلیقه پوششی کودکان گفت: صنعت لباس کودک تا حد زیادی با صنعت انیمیشن ارتباط دارد. کودک آنچه را که می‌بیند، خواه‌ناخواه در ذهن خود شکل می‌دهد. زمانی که کودک در طول روز چند بار، یک کارتون را می‌بیند، ممکن است به‌صورت ناخودآگاه به سبک لباس و پوشش شخصیت‌های آن علاقه‌مند شود.

ملاشریفی، افزود: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از کارتون‌هایی که کودکان امروز می‌بینند، تولید ایران نیستند، شخصیت‌ها و عناصر بصری خارجی نیز در ذهن و سلیقه آنها حضور پررنگی پیدا می‌کنند و می‌توانند بر انتخاب پوشش آنها تأثیر بگذارند.

این طراح لباس کودک، به‌روز کردن عناصر ایرانی در طراحی لباس کودک را ضروری دانست و بیان کرد: می‌توان از ادبیات، هنر، داستان‌ها و اسطوره‌های ایرانی در طراحی لباس کودک الهام گرفت؛ چراکه اینها سرمایه‌های ملی ما هستند و باید به نسل بعدی منتقل شوند.

او ادمه داد: در عین حال، باید این نمادها و هویت ملی را به روشی ساده و متناسب با سلیقه کودکان امروز ارائه کرد. اگر لباسی صرفاً با استفاده مستقیم از نمادهای مربوط به چند صد سال پیش طراحی شود، ممکن است کودک نتواند با آن ارتباط برقرار کند. بنابراین با ساده‌سازی و به‌روز کردن طراحی‌ها می‌توان عناصر ایرانی را به شکلی جذاب‌تر وارد پوشاک کودک کرد.

ملاشریفی به ظرفیت لباس در انتقال مفایم فرهنگی و هویتی اشاره کرد و گفت: لباس یکی از ملموس‌ترین چیزهایی است که کودک در زندگی روزمره با آن ارتباط دارد و به همین دلیل ظرفیت بالایی برای انتقال مفاهیم فرهنگی و هویتی دارد. استفاده از نمادها، رنگ‌ها و الگوهای خاص می‌تواند کودک را با عناصر فرهنگی آشنا کند و از این طریق به انتقال برخی مفاهیم فرهنگی به نسل آینده کمک کند.