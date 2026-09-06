رستمی: آموزش و اقدامات فرهنگی در اجرای امر به معروف تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی در دومین نشست فصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی که با حضور مهدی رضایی، دبیر ستاد کشور که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار شد، اظهار داشت: آموزش، کار فرهنگی و اقدامات ایجابی از الزامات فعالیت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.

وی در ادامه افزود: در برابر امپریالیسم رسانه‌ای غرب که نسل جوان را هدف قرار داده است، دستگاه‌های فرهنگی باید فعالیت‌های فرهنگی خود را تقویت کنند.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت توجه به جهاد تبیین و امیدآفرینی در جامعه گفت: دستگاه‌های فرهنگی باید متناسب با ذائقه و نیازهای نسل جدید و با استفاده از زبان و ابزار مورد پذیرش آنان، برنامه‌های فرهنگی فاخر و اثرگذار اجرا کنند.

رستمی همچنین بر تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی نسبت به نصب سامانه «سو» اقدام کنند تا زمینه ارتباط و تعامل بیشتر مردم و مسئولان در این حوزه فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع رفع سد معبر برخی کسبه و موتورسواری بانوان اظهار کرد: مصوبات شورای تأمین و ستاد امر به معروف و نهی از منکر لازم‌الاجراست و دستگاه‌های مسئول باید نسبت به اجرای آن اقدام کنند.