دستگیری ۶ شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۶ شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات شهرستان دماوند با همکاری محیطبانان و عوامل کلانتری کیلان خبر داد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند در تشریح این خبر اظهار داشت: محیطبانان پاسگاه محیطبانی کوه سفید دماوند در جریان گشت و کنترل ارتفاعات، حضور ۶ شکارچی غیرمجاز را شناسایی کردند و با هماهنگی و همکاری رئیس و عوامل کلانتری کیلان، موفق به دستگیری متخلفان شدند.
وی افزود: در بازرسی از متخلفان، یک قبضه سلاح شکاری گلولهزنی، فشنگ مربوطه، سایر ادوات شکار و بخشی از لاشه یک رأس قوچ وحشی کشف و توقیف شد.
میرزاکریمی ادامه داد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
وی با تأکید بر استمرار اقدامات حفاظتی در مناطق تحت مدیریت شهرستان دماوند تصریح کرد: گشتهای پیاده، خودرویی و موتوری محیطبانان بهصورت مستمر با هدف پیشگیری و برخورد با تخلفات محیطزیستی ادامه دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیطزیستی، موضوع را از طریق سامانه پیامکی شبانهروزی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند به شماره ۰۹۹۲۱۰۰۱۵۴۰ گزارش دهند.
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