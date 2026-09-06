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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

یک گذشت بزرگ؛ ۲ محکوم به قصاص در سمنان فرصت زندگی یافتند

یک گذشت بزرگ؛ ۲ محکوم به قصاص در سمنان فرصت زندگی یافتند

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان از جلب رضایت اولیای دم و رهایی دو محکوم به قصاص نفس در شهرستان سمنان از مجازات سلب حیات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری کل سمنان اظهار کرد: در دی‌ماه سال ۱۴۰۲، در پی وقوع یک فقره قتل مرد مسلمان در شهرستان سمنان، اقدامات قضایی و انتظامی برای رسیدگی به موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در جریان تحقیقات، دو نفر به ارتکاب این قتل اعتراف کردند و پرونده پس از طی مراحل رسیدگی قضایی، منتهی به صدور حکم قطعی قصاص نفس شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: این پرونده تمامی تشریفات قانونی اجرای حکم را طی کرده بود که با تلاش‌های دلسوزانه، مؤثر و خداپسندانه همکاران قضایی، اعضا و دبیران شورای حل اختلاف و مددکاران زندان مرکزی سمنان، زمینه جلب رضایت اولیای دم فراهم شد.

اکبری ادامه داد: اولیای دم با میل و اراده شخصی و با گذشت از حق قانونی خود، به ۲ محکوم به قصاص نفس فرصت دوباره زندگی بخشیدند و آنان را از مجازات سلب حیات رهایی دادند.

وی ضمن قدردانی از گذشت و بزرگواری اولیای دم، ترویج فرهنگ عفو و بخشش و کنترل خشم را از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیشگیری از وقوع چنین جرایمی دانست و گفت: بسیاری از حوادث تلخ و جرایم در پی یک لحظه خشم و واکنش هیجانی شکل می‌گیرند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: افراد هنگام بروز اختلاف و تنش باید از ادامه مشاجره و درگیری پرهیز کنند و با حفظ آرامش و مدیریت خشم، مطالبات و اختلافات خود را از مسیرهای قانونی دنبال کنند تا از تبدیل اختلاف به نزاع و وقوع حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

کد مطلب 6939092

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