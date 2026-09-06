یک گذشت بزرگ؛ ۲ محکوم به قصاص در سمنان فرصت زندگی یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری کل سمنان اظهار کرد: در دی‌ماه سال ۱۴۰۲، در پی وقوع یک فقره قتل مرد مسلمان در شهرستان سمنان، اقدامات قضایی و انتظامی برای رسیدگی به موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در جریان تحقیقات، دو نفر به ارتکاب این قتل اعتراف کردند و پرونده پس از طی مراحل رسیدگی قضایی، منتهی به صدور حکم قطعی قصاص نفس شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: این پرونده تمامی تشریفات قانونی اجرای حکم را طی کرده بود که با تلاش‌های دلسوزانه، مؤثر و خداپسندانه همکاران قضایی، اعضا و دبیران شورای حل اختلاف و مددکاران زندان مرکزی سمنان، زمینه جلب رضایت اولیای دم فراهم شد.

اکبری ادامه داد: اولیای دم با میل و اراده شخصی و با گذشت از حق قانونی خود، به ۲ محکوم به قصاص نفس فرصت دوباره زندگی بخشیدند و آنان را از مجازات سلب حیات رهایی دادند.

وی ضمن قدردانی از گذشت و بزرگواری اولیای دم، ترویج فرهنگ عفو و بخشش و کنترل خشم را از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیشگیری از وقوع چنین جرایمی دانست و گفت: بسیاری از حوادث تلخ و جرایم در پی یک لحظه خشم و واکنش هیجانی شکل می‌گیرند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: افراد هنگام بروز اختلاف و تنش باید از ادامه مشاجره و درگیری پرهیز کنند و با حفظ آرامش و مدیریت خشم، مطالبات و اختلافات خود را از مسیرهای قانونی دنبال کنند تا از تبدیل اختلاف به نزاع و وقوع حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.