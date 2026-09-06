کنگره شهدا باید به حل مسائل جامعه منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی افضلی، عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری دومین کنگره شهدای استان، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران از آغاز تأسیس، با پرچمداری امامی از مکتب ائمه اطهار(ع)، قرآن و اسلام و با هدف تربیت انسانها و نجات عالم از ظلمات به سمت نور، در ذیل اندیشههای معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی(ره) شکل گرفت و تاکنون نیز در این مسیر استوار مانده است.
وی افزود: ادامه راه انقلاب اسلامی در تولید فکر، تربیت نیروی انسانی همتراز انقلاب و نقشآفرینی مؤثر در دنیای پرتلاطم امروز، یک امر ضروری و واجب است.
افضلی با قدردانی از حضور و همراهی مردم و اصحاب رسانه در برنامههای اخیر، گفت: جوانان امروز در میدانهای مختلف بهخوبی درخشیدند و پیشبینیها و برآوردهای دشمنان را که بر نسل جوان و امروزی ما حساب ویژهای باز کرده بودند، نقش بر آب کردند.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم(ع) ادامه داد: دشمنان، نسل جوان امروز را «نسل زد» نامگذاری کردند، اما همین نسل در میدان عمل نشان داد که میتواند به «نسل ضد استکبار» و مخالف زیادهخواهی دشمنانی تبدیل شود که از ابتدا با موجودیت انقلاب اسلامی ایران مخالف بودهاند.
وی تصریح کرد: جوانان ما در این مدت نشان دادند که دوران طلایی انقلاب اسلامی، آغاز پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس را بهعنوان الگوی خود انتخاب کردهاند و این موضوع، نمونهای از تربیت اسلامی و آرمانهای معمار بزرگ انقلاب است.
افضلی با اشاره به جایگاه شهدا بهعنوان الگوهای برتر جامعه اسلامی، بیان کرد: شهیدان، فرزندان امام راحل و فرزندان شایسته انقلاب اسلامی هستند و بهترین الگوها برای پیمودن این مسیر به شمار میروند.
وی یادآور شد: امام خمینی(ره) فرمودند «زنده نگه داشتن یاد شهدا چیزی کمتر از شهادت نیست»؛ چراکه یاد شهید و فرهنگ شهادت آثار عمیقی در جامعه دارد و چهبسا تأثیر آن از بسیاری از اقدامات دیگر بیشتر باشد.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم(ع) با بیان اینکه تاریخ این سرزمین همواره خاطرات تلخ و عبرتآموزی را در خود جای داده است، گفت: عزت و اقتدار ملی ایران در مقاطع مختلف تاریخی با تعرض بیگانگان خدشهدار شده، اما در دوران هشت سال دفاع مقدس و پس از آن، با جانفشانی رزمندگان مخلص و فرماندهی امام عزیز، به یک قطعه طلایی از تاریخ ایران تبدیل شد.
وی افزود: امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس به مردم ایران و مردم جهان، بهویژه مردم منطقه، نشان داد که میتوان در برابر تمامی قدرتها و ابرقدرتها ایستادگی کرد و سالیان سال برای تحقق اهداف و آرمانهای الهی مبارزه کرد.
فعالیت دبیرخانه دائمی کنگره شهدای استان
افضلی با اشاره به اهداف برگزاری کنگره شهدای استان گفت: یکی از اتفاقات مهم این دوره، فعال شدن دبیرخانه دائمی کنگره شهدای استان است؛ بنابراین فعالیتها پس از برگزاری کنگره متوقف نخواهد شد و فرهنگ شهدا، ارزشها، ایثار و فداکاری بهصورت مستمر دنبال میشود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که از سال ۱۴۰۰ تاکنون پشت سر گذاشتهایم، ضروری است بخشی از اهداف، مأموریتها و انتظاراتی که در این مسیر تعریف شده، حتی پس از برگزاری دومین کنگره نیز استمرار داشته باشد.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم(ع) نشر و توسعه فرهنگ دفاع مقدس و ارائه الگوهای آن به جامعه و نسل جدید، ایجاد ظرفیت و ارتقای آمادگی برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان و دنبال کردن جهاد همهجانبه را از اهداف این کنگره عنوان کرد.
وی افزود: توسعه فرهنگ ایثار، برادری، تقویت روحیات انقلابی، سادهزیستی، آزادگی و آزادمنشی، مصونسازی جامعه هدف در برابر جنگ فرهنگی دشمن، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ارائه الگوی عملی و رفتاری از دیگر اهداف این رویداد است.
افضلی تبیین خطمشی و سبک زندگی شهدا و سیراب کردن جامعه از نور و عطر شهدا را ضروری دانست و گفت: برخی معتقدند شرایط امروز با ۲۰ سال گذشته متفاوت است که این موضوع درست است، اما آنچه اهمیت دارد، بهرهگیری از اصول و تجربیات گذشته و توجه به سبک زندگی اسلامی است؛ چراکه این اصول همچنان میتواند در حل بسیاری از مشکلات جوانان و خانوادههای امروز راهگشا باشد.
وی ایجاد بستر مناسب برای گسترش فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه بسیجی، ارائه الگوهای ارزشی و تجلیل از حماسهسازان و خانوادههای معظم شهدا را از دیگر برنامههای کنگره عنوان کرد.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم(ع) گفت: امروز در تپه نورالشهدا نیز برنامه تکریم و تجلیل از خانوادههای معظم شهدا آغاز شد و تلاش میکنیم با دعوت و حضور محترمانه این خانوادههای گرانقدر، از جایگاه معنوی و ارزشمند آنان در برنامههای مختلف، بهویژه اجلاسیه شهدا، بهرهمند شویم.
بیش از ۹۰ درصد برنامهها با پشتوانه مردمی برگزار شده است
افضلی با اشاره به چشمانداز کنگره ملی شهدا اظهار کرد: کمک به تغییر فضای فرهنگی جامعه، جذب جوانان و نوجوانان به عرصههای مختلف فعالیتهای انقلاب، جریانسازی در میان آحاد جامعه، ایجاد انگیزه و برانگیختگی در مردم برای نوسازی معنوی و تولید آثار فاخر و ماندگار فرهنگی از جمله اهداف مهم این کنگره است.
وی با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای بومی استان، گفت: افتخار ما این است که در برگزاری این کنگره از ظرفیتهای بومی و مردمی استفاده کردهایم و بیش از ۹۰ درصد برنامهها با پشتوانه و حضور مردم برگزار شده است.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم(ع) افزود: ظرفیتهای استان چهارمحال و بختیاری بسیار بالاست و این موضوع را در مناسبتهای مختلف نیز مشاهده کردهایم. حتی در کنگره شهدای استان گیلان نیز تأکید کردم که اگر برخی چهرهها و ظرفیتهای مورد نیاز است، میتوان از ظرفیتهای استان چهارمحال و بختیاری استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از الگوهایی که امروز در برخی استانها اجرا میشود، از تجربه نخستین کنگره شهدای استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۴ بهره گرفته است و این موضوع برای ما مایه افتخار است.
افضلی با اشاره به حضور جوانان و نوجوانان در برنامههای کنگره گفت: جذب اقشار جوان و نوجوان کشور، مردمی برگزار کردن کنگره و جریانسازی در میان آحاد جامعه از اولویتهای ما بوده است.
وی اضافه کرد: اثربخشی برنامهها و تولید محتواهای هدفمند از دیگر رویکردهای این دوره است و تلاش کردهایم برنامهها صرفاً به تولید محتوا محدود نشود، بلکه به حل مسئله و مشکلگشایی در جامعه منجر شود.
نسل جوان امروز نیز به الگوهای انقلاب و شهدا نیاز دارد
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم(ع) با اشاره به برخی بیانات امام خمینی(ره) گفت: وقتی فرمایشات حضرت امام راحل را مطالعه میکنیم، میبینیم بسیاری از پیشبینیهای ایشان درباره آینده انقلاب و نسل جوان محقق شده است.
وی افزود: امام خمینی(ره) در نخستین بیانیه مبارزاتی خود در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۳ با استناد به آیه شریفه «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ» مسیر حرکت انقلاب را ترسیم کردند و سالها بعد نیز با جمله تاریخی «سربازان من در گهوارهها هستند»، آینده این نهضت را پیشبینی کردند.
افضلی تصریح کرد: امروز اگر میبینیم دشمنان انقلاب اسلامی، با وجود برخورداری از فناوری و امکانات گسترده، در برابر اراده ملت ایران دچار استیصال و درماندگی شدهاند، بخشی از آن به همان نگاه عمیق و آیندهنگرانه امام راحل بازمیگردد.
وی با اشاره به تأکیدات حضرت امام خمینی(ره) بر زنده نگه داشتن یاد شهدا اظهار کرد: امام راحل بر این موضوع تأکید داشتند که نویسندگان، گویندگان، تحلیلگران، هنرمندان و همه اقشار جامعه باید آنچه در توان دارند در راه معرفی عظمت شهیدان و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت به کار گیرند.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم(ع) ادامه داد: برای درک کامل ارزش و راه شهیدان، باید در گذر زمان و تاریخ انقلاب، آثار و برکات خون شهدا را جستوجو کنیم. مسلم است که خون شهیدان، انقلاب و اسلام را بیمه کرده و تا ابد درس مقاومت را به جهانیان داده است.
وی تأکید کرد: راه و رسم شهادت از بین رفتنی نیست و ملتها و آیندگان به راه شهیدان اقتدا خواهند کرد.
افضلی با بیان اینکه یاد شهدا نباید از ذهن جامعه خارج شود، گفت: شهیدان را باید زنده نگه داشت و یاد آنان را گرامی داشت. از همه کسانی که در سراسر کشور یادوارهها و کنگرههای بزرگداشت شهدا را با محتوای قوی و ارزشمند برگزار میکنند، تشکر میکنم.
وی خاطرنشان کرد: امروز دشمنان کینهتوز نظام اسلامی در تلاش هستند جهاد و شهادت را از رونق بیندازند؛ بنابراین دانشجویان، جوانان و همه اقشار جامعه باید فرهنگ شهادت را بهعنوان یکی از عوامل قدرت ملی و شاخص ایمان خالصانه حفظ و تقویت کنند.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم(ع) در پایان گفت: نباید اجازه دهیم غبار فراموشی، که گاهی دشمنان عامدانه بر خاطرات و ارزشهای گرانقدر شهدا میپاشند، بر فرهنگ ایثار و شهادت بنشیند؛ بلکه باید این فرهنگ را زنده، پویا و جاری در جامعه نگه داریم.
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