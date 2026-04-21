۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

موضوع شناسی فقه پزشکی با نگاهی بر آرای رهبر انقلاب

نشست «اهمیت موضوع‌شناسی فقهی از منظر رهبر شهید با تأکید بر فقه پزشکی» در پژوهشگاه فقه معاصر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هشتادوششمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با موضوع «اهمیت موضوع‌شناسی فقهی از منظر رهبر شهید با تأکید بر فقه پزشکی» از سوی گروه فقه پزشکی و سلامت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می شود.

در این نشست حجت‌الاسلام محمدعلی قاسمی، معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار «علیهم السلام» و حجت‌الاسلام حجت الله بیات، رئیس موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی به عنوان ارائه دهنده و حجت‌الاسلام محمدمهدی کریمی‌نیا، عضو شورای علمی گروه فقه پزشکی و سلامت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان دبیر علمی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست امروز سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ – ساعت: ۱۷ الی ۱۹ به نشانی قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

برگزار خواهد شد و علاقه مندان به صورت غیرحضوری نیز می توانند از طریق لینک bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join و https://riicj.com/news/9511/ در این نشست شرکت کنند.

سیده فاطمه سادات کیایی

