موضوع شناسی فقه پزشکی با نگاهی بر آرای رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هشتادوششمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با موضوع «اهمیت موضوعشناسی فقهی از منظر رهبر شهید با تأکید بر فقه پزشکی» از سوی گروه فقه پزشکی و سلامت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می شود.
در این نشست حجتالاسلام محمدعلی قاسمی، معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار «علیهم السلام» و حجتالاسلام حجت الله بیات، رئیس موسسه موضوعشناسی احکام فقهی به عنوان ارائه دهنده و حجتالاسلام محمدمهدی کریمینیا، عضو شورای علمی گروه فقه پزشکی و سلامت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان دبیر علمی سخنرانی خواهند کرد.
این نشست امروز سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ – ساعت: ۱۷ الی ۱۹ به نشانی قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
برگزار خواهد شد و علاقه مندان به صورت غیرحضوری نیز می توانند از طریق لینک bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join و https://riicj.com/news/9511/ در این نشست شرکت کنند.
