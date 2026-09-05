نظر قرآن درباره مسئولیت اجتماعی برای میانجیگری بین اختلاف زوجین

به گزارش خبرنگار مهر، سیصدمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به موضوع «مسئولیت اجتماع در میانجیگری اختلاف زوجین با تأکید بر الگوی حکمیت قرآنی» می پردازد.

این نشست به همت گروه فقه اموز زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با سخنرانیحجت‌الاسلام مجید فتحی، پژوهشگر فقه زنان و خانواده از موسسه عالی فقه و علوم اسلامی به عنوان ارائه دهنده، حجت‌الاسلام حسین بستان، عضو شواری علمی گروه فقه امور زنان و خانواده، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان ناقد و حجت الاسلام مهدی داودآبادی، دبیر پژوهشکده فقه اجتماع، فرهنگ و سلامت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان دبیر علمی برگزار خواهد شد.

این نشست روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ – ساعت ۱۷ الی ۱۹ به نشانی قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می شود و علاقه مندان می توانند به صورت غیر حضوری و از طریق لینک های bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join و https://riicj.com/news/11755/ در این برنامه شرکت کنند.