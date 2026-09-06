به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانشفر ظهر یکشنبه در بازدید از دوره توانمندسازی مدیران و معلمان دوره اول متوسطه با محوریت آمادگی برای آزمونهای بینالمللی تیمز (TIMSS)، با تأکید بر اهمیت ارتقای سلامت و کیفیت مدارس و توجه ویژه به استعدادیابی دانشآموزان اظهار کرد: موفقیت در عرصههای ملی و بینالمللی همچون مطالعات تیمز و پیرات، در گروی انسجام کار تیمی، توانمندی معلمان و مدیریت اثربخش در مدارس است.
وی گفت: آموزش و پرورش استان بوشهر با تمام توان از اجرای طرحهای کیفیتی که به ارتقای جایگاه علمی استان منجر شود، حمایت میکند و تکریم همکاران و معلمان ساعی را رسالت خود میداند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: توجه به کرامت ارباب رجوع و ایجاد فضای بانشاط آموزشی، از اولویتهای اصلی ما در راهبری مدارس است و معلمان ما با تکیه بر این اصول، آیندهسازان این سرزمین را به بهترین شکل تربیت خواهند کرد.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در پایان با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوههای یاددهی و یادگیری تصریح کرد: برگزاری این دورههای توانمندسازی بهمنظور همراستاسازی روشهای تدریس با استانداردهای جهانی طراحی شده است.
عزیز بردستانی افزود: حضور فعال مدیران و معلمان در این کارگاهها، نویدبخش آیندهای روشن برای نظام آموزشی استان و درخشش بیش از پیش فرزندانمان در آزمونهای بینالمللی است.
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