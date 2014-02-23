پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دروس ریاضی و علوم پایین تر از متوسط جهانی است

عظیم محبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آزمون تیمز اختصاص به بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دو درس ریاضی و علوم است. این آزمون قرار است در سطح جهانی برای دانش آموزان در سال 2015 برگزار شود و با توجه به اینکه ایران از متوسط جهانی پایین تر است، باید در مدت زمان باقی مانده اقدام به کیفیت بخشی درس ریاضی و علوم کنیم.

وی افزود: این آزمون هر پنج سال یکبار در میان دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی و هشتم متوسطه برگزار می شود، به همین دلیل در اداره متوسطه اول قرار است نهضت ارتقای کیفی درس ریاضی و علوم راه اندازی شود تا دانش آموزان ایرانی در سال 2015 در امتحانات تیمز رتبه قابل قبولی را کسب کنند.

محبی درباره نحوه ارتقای کیفی درسهای ریاضی و علوم گفت: امسال همزمان با تالیف کتاب های جدید پایه هشتم و تدریس معلمان، قرار شده ساعات تدریس معلمان به مدت 20 ساعت اضافه شود و معلمان در ساعات آموزشی اضافه با آزمون تیمز، نحوه طراحی سئوالات و چگونگی آموزش بهتر درس های ریاضی و علوم آشنا می شوند.

به گفته مدیر کل آموزش متوسطه اول، نمونه سئوالات تیمز در اختیار معلمان قرار می گیرد تا آنها اطلاعات لازم را بدست آورده و از این سوالات در ارائه اطلاعات تکمیلی به دانش اموزان پایه 4 و 8 استفاده کنند.

وی توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد: همچنین قرار شده که در ماهنامه رشد، صفحات ویژه ای را به آشنایی دانش آموزان با آزمون تیمز اختصاص دهیم و چالشها و مشکلات را بیان کرده و نحوه پیشرفت در درس های ریاضی و علوم به دانش آموزان منتقل می شود.

محبی تصریح کرد: از دیگر اقدامات ما چاپ کتاب تیمز است که معلمان با دسترسی به این کتاب به صورت غیرحضوری با این آزمون آشنا شوند. ضمن آنکه همایشی با عنوان "تیمز" سال آینده برای معلمان پایه های چهارم و هشتم برای ارتقای کیفیت درسهای ریاضی و علوم برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون تیمز، مطالعه بین المللی روند پیشرفت ریاضیات و علوم در پایه چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی و پرلز مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن یا همان درک مطلب است که توسط انجمن معتبر بین الملی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) هر چهار سال و پنج سال یک بار بین کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود. نتایج این آزمونها به قدری اعتبار دارد که نتایج آن موجب تغییر وزرا در برخی از کشورهای دنیا و حتی تغییر نظام آموزشی در برخی از کشورهای دیگر می‌شود.

نیمی از مدارس راهنمایی هوشمند نیستند

وی همچنین درباره وضعیت تجهیزات و فناوری مدارس دوره متوسطه اول گفت: همزمان با تغییر ساختار، دو کتاب درسی جدید بنام تفکر و پژوهش و کار و فناری اضافه شد که باید برای درس کار و فناوری تجهیزات لازم همچون کامپیوتر در اختیار دانش آموزان قرار می گرفت. اما متاسفانه شاهد بودیم که از 22 هزار مدرسه راهنمایی تنها نیمی از آنها به حداقل امکانات تجهیز شده اند.

محبی تصریح کرد: در گزارشهای رسیده اعلام شده است در بسیاری از مدارس دانش آموزان از امکانات مدارس همجوار استفاده می کردند که باید تجهیز و هوشمندسازی مدارس را نیز در برنامه های خود لحاظ کنیم.

هدایت تحصیلی باید از کلاس هفتم آغاز شود

مدیر کل آموزش متوسطه اول همچنین با اشاره به ضرورت هدایت تحصیلی از ابتدای پایه هفتم گفت: موضوع استعداد یابی از موضوعات مهم برای آموزش و پرورش است و در دوره جدید حتی اعلام شده است که مشاوران هدایت تحصیلی باید به مدارس ابتدایی رفته و استعداد دانش آموزان را در رشته های مختلف کشف کنند.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی کمی در آموزش و پرورش در موضوع هدایت تحصیلی شده است، تصریح کرد:با توجه به سند تحول بنیادین باید هدایت تحصیلی از پایه هفتم (اول راهنمایی) آغاز شود و در دوره جدید درصدد هستیم تا با استفاده از نیروهای مجرب هدایت تحصیلی را به پایه هفتم آورده تا دانش آموز در کلاس نهم دیگر استرس و نگرانی برای انتخاب رشته خود نداشته باشد.