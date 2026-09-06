به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پرسپولیس اظهار داشت: وقتی قرعهکشی مسابقات لیگ برتر انجام میشود، معمولاً هواداران و بازیکنان هر تیمی به دنبال این هستند که بدانند استقلال و پرسپولیس چه زمانی با تیم آنها بازی دارند. این اهمیت و حساسیت درباره بازی فردای ما وجود دارد و باید مقابل پرسپولیسی قرار بگیریم که برای ما قابل احترام است.
وی ادامه داد: بازیکنان ما برای بازی مقابل پرسپولیس انگیزه خاصی دارند. معمولاً تیمها مقابل استقلال، پرسپولیس و تیمهای بزرگ انگیزه بیشتری پیدا میکنند و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم. با این حال، ضمن احترامی که برای پرسپولیس قائلیم، ما هم ذوبآهن هستیم و این مسابقه یک فرصت طلایی است تا خودمان را به فوتبال ایران ثابت کنیم و نشان دهیم جایگاه ذوبآهن کجاست، چه جایگاهی داشته و قرار است چه جایگاهی داشته باشد.
سرمربی ذوبآهن درباره پرسپولیس و نتایج این تیم در هفتههای ابتدایی لیگ گفت: خوشحالم که پرسپولیس فصل را خوب شروع کرده است. شاید من یکی از اولین نفراتی بودم که با مهدی تارتار تماس گرفتم و نتایج خوب او را تبریک گفتم. واقعاً نتایج پرسپولیس در دو، سه هفته ابتدایی فوقالعاده بود.
وی افزود: فوتبال همین است و ممکن است در یک مسابقه اتفاقاتی رخ دهد. من پرسپولیس را تیمی شکیل، منظم و باانضباط دیدم. تیمهای مهدی تارتار همیشه انضباط تیمی داشتهاند و پرسپولیس هم از این قاعده خارج نیست. این تیم با نظم بازی میکند و فوتبال چشمنوازی ارائه میدهد و به نظر میرسد هوادارانش نیز از شرایط تیم رضایت دارند.
ویسی با اشاره به کیفیت لیگ برتر خاطرنشان کرد: امسال کیفیت تیمها بالاست و هیچ مسابقهای از قبل قابل پیشبینی نیست. هیچ تیمی هم از قبل بازنده نیست. شما ببینید نساجی در خانه خودش شکست میخورد، بعد به انزلی میرود و ملوان را شکست میدهد و سپس در خانه خودش میبازد و بیرون از خانه شرایط متفاوتی پیدا میکند. همه تیمها کیفیت خوبی دارند و فکر میکنم امسال هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت، شرایط بهتری را شاهد باشیم.
سرمربی ذوبآهن ادامه داد: اینکه تیمها هر چهار روز یکبار بازی میکنند، شرایط سختی است و همه تیمها با این وضعیت مواجه هستند. مسئله اصلی ریکاوری است و اگر بتوانیم به خوبی ریکاوری کنیم، میتوانیم کیفیت بهتری از خودمان ارائه دهیم.
ویسی در بخش دیگری از صحبتهای خود به شرایط ورزشگاههای فوتبال ایران اشاره کرد و گفت: بازی در ورزشگاههای بزرگتر میتواند به نمایش بهتر فوتبال کمک کند. واقعاً حیف است که در کشور ما بسیاری از مسابقات در ورزشگاههایی برگزار شود که شرایط مناسبی ندارند. جای افسوس دارد که نتوانیم ورزشگاه آزادی را طی دو، سه سال به شرایط مطلوب برسانیم. وقتی نمیتوانیم یک ورزشگاه را در این مدت آماده کنیم، چطور میخواهیم کیفیت خوبی در فوتبال داشته باشیم؟ واقعاً متأسفم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره شرایط فرهنگی ورزشگاهها و رفتار تماشاگران و مسئولان تیمها نیز اظهار داشت: من واقعاً خجالت میکشم درباره این موضوع صحبت کنم. اتفاقاتی که در ورزشگاهها رخ میدهد، واقعاً جای خجالت دارد و هیچ تفاوتی هم ندارد چه کسی هستیم و جایگاهمان کجاست. ما باید الگوی اخلاقی برای دیگران باشیم و نباید همیشه به دنبال مقصر بگردیم.
وی ادامه داد: حتی اگر من مقصر باشم، نوع رفتار طرف مقابل باید درست باشد و نوع رفتار من هم باید به شکلی باشد که به فضای فوتبال کمک کند. ما این همه ادعا داریم که فرهنگ و خانواده داریم، اما چطور جرئت میکنیم مقابل زن، بچه، دختر، خواهر، عروس و دیگر اعضای خانواده خودمان در ورزشگاه به دیگران بددهنی و فحاشی کنیم؟
ویسی گفت: در دنیا اینگونه نیست. وقتی پرچم سفید را بالا میبرند، همه آن را تکان میدهند و مفهومش این است که مثلاً فلان مربی دیگر مورد قبول نیست و باید برود، اما خبری از فحاشی و توهینهای رکیک و ناموسی نیست. واقعاً جای تأسف دارد.
سرمربی ذوبآهن در پاسخ به سؤالی درباره افشاگری اخیر خود پیرامون بازیکنی که قصد جذب او را داشت و در نهایت راهی پرسپولیس شد، اظهار داشت: پرسپولیس کاری نکرد که بخواهم از این باشگاه گلایهای داشته باشم. پرسپولیس برای من قابل احترام است و اینکه آن بازیکن به پرسپولیس رفت، حتی برای من خوب شد.
وی افزود: من گفتم به من گفتهاند تو میخواهی یک بازیکن از لیگ یک بیاوری و حتی من را تهدید کردند که تو دلال هستی و افشاگری میکنی. وقتی آن بازیکن در نهایت به پرسپولیس رفت، من خوشحال شدم، چون این موضوع نشان داد انتخاب من درست بوده است.
ویسی با اشاره به سابقه بازی خود مقابل پرسپولیس گفت: اگر پرسپولیس از صحبتهای من ناراحت شده است، عذرخواهی میکنم، چون اصلاً منظور من چنین چیزی نبود. من در دهه ۶۰ و زمانی که ۱۷ ساله بودم مقابل پرسپولیس بازی کردم. ۲۰ دقیقه اول بازی واقعاً شرایط سختی بود و بازیکنان تحت فشار قرار میگرفتند، اما من توانستم به پرسپولیس گل بزنم. در دهه ۷۰ هم مقابل این تیم بازی کردم و گل زدم و حتی در دوران مربیگری نیز از پرسپولیس نترسیدم.
سرمربی ذوبآهن تأکید کرد: برای پرسپولیس احترام قائلیم، اما از این تیم نمیترسیم. ما هم ذوبآهن هستیم و برنامه خاص خودمان را داریم. در دو بازی اول مقابل پرسپولیس شرایط به این شکل بود، اما آنها تیم ما را آنالیز کردند و دیگر آن اتفاق تکرار نشد. با این حال، ما کار خودمان را انجام میدهیم و از پرسپولیس نمیترسیم.
ویسی در بخش پایانی صحبتهای خود درباره برگزاری جام حذفی نیز گفت: اگر برای برگزاری جام حذفی زمان داشته باشیم، این مسابقات را برگزار کنیم. جام حذفی شیرینی خاص خودش را دارد و شاید تیمهایی که نتوانند از ۳۴ بازی لیگ چیزی به دست بیاورند، بتوانند از مسیر جام حذفی به موفقیت برسند. برگزاری جام حذفی در تمام دنیا وجود دارد و اگر بتوانیم آن را برگزار کنیم، عالی و فوقالعاده است.
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