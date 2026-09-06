  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

هفته ششم لیگ بیست و ششم؛

اولین پیروزی چادرملو و شکست تلخ نفت در تهران

اولین پیروزی چادرملو و شکست تلخ نفت در تهران

تیم فوتبال چادرملو موفق شد پس از ۶ هفته طعم اولین پیروزی را در لیگ برتر بچشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، امروز یکشنبه ۱۵ شهریور چهار دیدار برگزار شد که در مهم‌ترین بازی، استقلال برابر آلومینیوم اراک به تساوی بدون گل رضایت داد.

در این دیدار که در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد، دو تیم در طول ۹۰ دقیقه تلاش زیادی برای رسیدن به گل داشتند، اما در نهایت هیچ‌کدام موفق به باز کردن دروازه حریف نشدند تا امتیازات میان استقلال و آلومینیوم تقسیم شود.

پیکان از سد صنعت نفت گذشت

پیکان در دیداری خانگی موفق شد صنعت نفت آبادان را شکست دهد. شاگردان پیکان با گل‌های حجت احمدی و امیرعلی مددی‌زاده به برتری رسیدند و با کسب این سه امتیاز، ۸ امتیازی شدند و به رده ششم جدول صعود کردند.

سپاهان با یک گل استقلال خوزستان را شکست داد

سپاهان نیز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برابر استقلال خوزستان به میدان رفت و با تک گل مهدی لیموچی به پیروزی رسید.

در شرایطی که استقبال هواداران سپاهان از این دیدار چندان قابل توجه نبود، شاگردان محرم نویدکیا با کسب سه امتیاز این مسابقه، ۱۰ امتیازی شدند و به رده پنجم جدول رده‌بندی صعود کردند و پشت سر پرسپولیس قرار گرفتند.

اولین پیروزی چادرملو در لیگ

چادرملو اردکان نیز در دیداری خانگی برابر شمس‌آذر قزوین به میدان رفت و با گل رنی بوبوی در دقایق پایانی موفق شد حریف خود را شکست دهد.

این پیروزی نخستین برد چادرملو در فصل جاری لیگ برتر بود و شاگردان سعید اخباری با این سه امتیاز، موقتاً ۵ امتیازی شدند و به رده سیزدهم جدول صعود کردند.

نتایج دیدارهای روز دوم هفته بیست و ششم لیگ برتر به شرح زیر است:

* استقلال صفر - آلومینیوم صفر

* سپاهان یک - استقلال خوزستان صفر

* چادرملو یک - شمس‌آذر صفر

* پیکان ۲ - صنعت نفت آبادان صفر

کد مطلب 6939502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها