به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در سخنانی، اظهار داشت: بیمارستان ۶۲۵ تختخوابی «نیایش» خرم‌آباد، حدود ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مصمم هستیم ظرف دو سال آینده آن را به بهره‌برداری برسانیم.

وی ادامه داد: این بیمارستان صرفاً برای مردم لرستان تعریف نشده و باتوجه‌به نوع بیمارستان، بخش‌ها و خدمات پیش‌بینی‌شده، پس از بهره‌برداری می‌تواند به‌عنوان یکی از مراکز پشتیبانی یا مقر درمانی در غرب کشور به ایفای نقش بپردازد.

استاندار لرستان، تصریح کرد: لازم است که این پروژه نیز از منظر پدافند غیرعامل موردتوجه قرار گیرد تا در میان انبوه پروژه‌های کشور، اولویت و اهمیت آن نادیده گرفته نشود.