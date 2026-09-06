کشاورزان لرستانی بذر موردنیاز خود را از مراکز مجاز خریداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخ نوری در سخنانی با اشاره به نقش راهبردی بذر در زنجیره تولید، «بذر» را نقطه آغاز و عامل کلیدی ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی استان دانست و بر لزوم تهیه بذر صرفاً از مراکز مجاز تأکید کرد.

وی بذر را از عوامل کلیدی و مؤثر در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی دانست و گفت: در فرایند تولید بذر، موضوع «خلوص بذر» از اولویت‌های اصلی شرکت‌های تولیدکننده در استان است که مستقیماً بر قدرت جوانه‌زنی و یکنواختی سطح سبز مزارع تأثیر می‌گذارد.

معاون مدیریت زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با توصیه به کشاورزان، افزود: ضروری است کشاورزان بذور موردنیاز خود را حتماً از مراکز مجاز توزیع در شهرستان‌ها تهیه کرده و نسبت به اصالت بذر و اطلاعات مندرج بر روی لیبل کیسه‌های بذری توجه ویژه داشته باشند.

نوری درباره فرایند برنامه‌ریزی تأمین بذر در استان، بیان کرد: مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی با همکاری مؤسسه ثبت و گواهی بذر استان، برنامه‌ریزی سالانه را در راستای ابلاغیه‌های معاونت زراعت وزارتخانه تدوین می‌کند.

وی تصریح کرد: در این برنامه، نیازهای بذری هر منطقه باتوجه‌به شرایط اقلیمی شناسایی شده و برای سال زراعی آینده تدوین می‌شود.

معاون مدیریت زارعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تنوع ارقام گندم در استان، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۵ رقم گندم در استان تولید می‌شود و باوجوداین تنوع، دست کشاورزان برای انتخاب ارقام مناسب با شرایط آب‌وهوایی منطقه خود باز است.