https://mehrnews.com/x3cZfW ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳ کد مطلب 6939474 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۳ ۱۹۰ شب حماسه و ایستادگی مردم خمین در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب خمین- در این ویدئو ۱۹۰ شب حماسه و ایستادگی مردم خمین در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه میکنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6939474 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید حماسه مردم دیار آفتاب در یکصد و نود ویکمین شب تجدید عهد با رهبر انقلاب صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری مصاحبه میدانی خبرنگار مهر با مردم دیار آفتاب در خصوص افتدار پرچم ایران برچسبها خمین رهبر معظم انقلاب اسلامی تجمع مردمی
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