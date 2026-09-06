https://mehrnews.com/x3cZg2 ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ کد مطلب 6939478 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴ مردم اردبیل بار دیگر پای کار انقلاب آمدند اردبیل- اجتماع شبانه مردمی در اردبیل صحنهای از حمایت و پشتیبانی از رزمندگان اسلام بود. دریافت 13 MB کد مطلب 6939478 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع حماسی مردم انقلابی مشگین اردبیل تجلیگاه همبستگی وضعیت آبوهوای استان اردبیل طی روزهای آتی اجتماع باشکوه مردم اردبیل در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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