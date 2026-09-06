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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

مردم اردبیل بار دیگر پای کار انقلاب آمدند

مردم اردبیل بار دیگر پای کار انقلاب آمدند

اردبیل- اجتماع شبانه مردمی در اردبیل صحنه‌ای از حمایت و پشتیبانی از رزمندگان اسلام بود.

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کد مطلب 6939478

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