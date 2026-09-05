https://mehrnews.com/x3cYQ2 ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳ کد مطلب 6938449 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳ اردبیل تجلیگاه همبستگی اردبیل- تجلیگاه همبستگی؛ شبی تابستانی و مردمی که زیر آسمان سبلان، وحدت را فریاد زدند. دریافت 5 MB کد مطلب 6938449 کپی شد مطالب مرتبط وضعیت آبوهوای استان اردبیل طی روزهای آتی وحدت و انسجام ملی بزرگترین مؤلفه قدرت ایران در برابر استکبارجهانی است موج یکصد و هشتاد و نهم حضور حماسی رشتوندان در میدان مردم اردبیل بار دیگر پای کار انقلاب آمدند دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان خواص و نظام است تداوم حماسه خیابانی در گرو برنامه با مردم است برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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