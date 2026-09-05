https://mehrnews.com/x3cYQJ ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ کد مطلب 6938483 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ اجتماع حماسی مردم انقلابی مشگین مشگین- اجتماع پرشور مردمی برای حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشگین تکرار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6938483 کپی شد مطالب مرتبط دشمن در برابر اتحاد ملت ایران شکست راهبردی خورد مردم اردبیل بار دیگر پای کار انقلاب آمدند وحدت و انسجام ملی بزرگترین مؤلفه قدرت ایران در برابر استکبارجهانی است حجتالاسلام طاهری نیا:حضور مردم در صحنه پاسخی روشن به فشارهای دشمن است دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان خواص و نظام است خروش حماسی مردم انقلابی مشگین شهر اجتماع باشکوه مردم اردبیل در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی واکنش مردم مشگین شهر به زلزله ۱۳۴۷ فردوس خراسان جنوبی دشمن به دنبال کاهش آستانه مقاومت مردم است برچسبها اردبیل تجمع مردمی مشگین شهر
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