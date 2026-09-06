به گزارش خبرنگار مهر، احسان حاج‌صفی، کاپیتان تیم فوتبال سپاهان شامگاه یکشنبه ۱۵ شهریور پس از برتری تیمش در برابر استقلال خوزستان در هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه نقش‌جهان اظهار داشت: از سال قبل تا الان پیگیر هستیم، که بانوان هوادار سپاهان جایگاه مناسب‌تری در ورزشگاه نقش‌جهان داشته باشند.

وی افزود: حداقل در مسابقاتی که تماشاگر کمتر است، به طبقه اول منتقل شوند، به این شکل دید بهتری خواهند داشت، نمی‌دانم چرا این موضوع برای هواداران تیم‌های دیگر متفاوت است.

حاج‌صفی تصریح کرد: نمی‌دانم چرا فقط بانوان هوادار ما باید پشت دروازه و در طبقه دوم که بدترین جای ممکن است ساکن باشند، چرا وقتی تیم‌های دیگر در نقش‌جهان بازی می‌کنند محل اسکان بانوان بهتر می‌شود اما برای هواداران سپاهان اینطور نیست؟

سرمربی سپاهان گفت: بین ما و دیگران تفاوت قائل می‌شوند و این اتفاق در زمین خودمان رخ می‌دهد. از مسؤلان شهر اصفهان و باشگاه سپاهان می‌خواهم این موضوع را پیگیری کنند.

وی در پایان گفت: حداقل در مسابقاتی که در وسط هفته برگزار می‌شود و تماشاگر کمتر است، اجازه دهند بانوان هوادار سپاهان در طبقه اول بازی را تماشا کنند؛ خیالتان راحت باشد، هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.