رفع مشکل آب در سه شهر نمین

مهران امانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پروژه آبرسانی به شهر نمین تکمیل شده است و تا سال ۱۴۲۴ جوابگوی اهالی شهرستان خواهد بود اظهارکرد: پمپاژ آبرسانی بین راهی به شهر نمین، عنبران و روستاهای بخش عنبران در سال جاری به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه سال های گذشته در زمان قطعی برق مشکل پمپاژ در ایستگاه های آبرسانی شهرستان وجود داشت عنوان کرد: با پیگیری های مدیریت آب و فاضلاب شهرستان ۵ دستگاه دیزل ژنراتور برای نصب در ایستگاه های آبرسانی خرید و راه اندازی شده است و در صورت قطعی احتمالی برق شهرستان دیگر مشکل پمپاژ در آبرسانی نخواهیم داشت.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه مدیریت آب و فاضلاب شهرستان در تلاش است تمامی چالش های احتمالی در حوزه آبرسانی در سطح شهرستان برطرف شود خاطر نشان کرد: در جهت رفع کمبود آب شرب شهرستان، مخزن ذخیره آب در شهر نمین احداث شده است.

وی با اشاره به اینکه اهالی شهرک های سیمان و شهرک بهداشت شهر نمین چندین سال بود با چالش کم آبی در فصل گرم سال مواجه بودند تصریح کرد: با تلاش و پیگیری مدیریت اداره آب و فاضلاب شهرستان، مشکل کمبود آب شرب هر دو شهرک مرتفع شده است.

امانی از جمله اقدمات انجام یافته در حوزه آبرسانی شهرستان به جابجایی خط انتقال آب شرب کمر بندی جدید، شروع و اجرای شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب شهر نمین، اجرا و تکمیل رینگ گذاری شهر آبی بیگلو اشاره و ادامه داد: عملیات اجرایی تعویض لوله داخل شبکه شهر عنبران به طول ۴ کیلومتر به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه آبرسانی به محله چایقوشان شهر نمین مشکل چندین ساله در این حوزه بود افزود: مشکل آبرسانی به محله چایقوشان و کمبود آب شرب ۷ روستای بخش مرکزی شهرستان حل شده است.