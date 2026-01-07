سیداصغر صفوی در گفتگو با خبرمگار مهر، اظهار کرد: ترانسفورماتور ۱۰۰ کیلوواتی مستقر در داخل پادگان حفیظی تعویض و کابل برق جدید به طول ۱۰ متر جایگزین شد که این اقدام با هدف افزایش پایداری شبکه برق و بهبود عملکرد تأسیسات آبرسانی انجام گرفت.
وی افزود: همزمان دستگاه حفاری در روستای قباد شیان مستقر شده و عملیات حفاری چاه مجتمع آبرسانی برای تأمین آب شرب روستاهای قباد شیان، ملکخطابی، کتکتی و شهرک شهید مدنی در روستای شیان آغاز شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسلامآبادغرب با اشاره به مشارکت مردمی خاطرنشان کرد: زمین مورد نیاز برای استقرار دستگاه حفاری، بهصورت داوطلبانه توسط یکی از اهالی منطقه اهدا شده و این پروژه با همراهی مردم در حال اجراست.
صفوی تأکید کرد: اجرای این طرحها نقش مهمی در تقویت زیرساختهای برق و آب، افزایش پایداری تأمین آب شرب و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان و روستاییان خواهد داشت.
