بیستمین آزمون قرآن و عترت در خراسان جنوبی برگزار می شود

سید علی زمزم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مطالبات گسترده جامعه قرآنی استان، بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت پس از چند سال وقفه برگزار می‌شود.

وی در ادامه گفت: بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت با مشارکت حافظان، قاریان، قرآن‌آموزان و مدیران مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت استان در چهار سرفصل تخصصی برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این آزمون با رویکرد توسعه فرهنگ نورانی ثقلین و ارتقای سطح علمی، مهارتی و ترویجی فعالان قرآنی، در چهار سرفصل «کارویژه آزمون»، «حفظ و مفاهیم قرآن کریم»، «معارف قرآن و اهل‌بیت(ع)» و «مهارت‌های تبلیغی و ترویجی (فصل تعالی)» طراحی شده است.

زمزم اظهار کرد: در سرفصل کارویژه آزمون، رشته حفظ و مفاهیم سوره مبارکه «فتح» مورد سنجش قرار می‌گیرد و سرفصل حفظ و مفاهیم قرآن کریم هم شامل ۱۳ رشته در زمینه حفظ و مفاهیم اجزای مختلف قرآن کریم و همچنین حفظ و مفاهیم سوره‌های منتخب و پرفضیلت است.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: سرفصل معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) نیز با محوریت ترویج سبک زندگی اسلامی و بهره‌گیری از تعالیم انسان‌ساز اهل‌بیت(ع) برگزار خواهد شد و در بخش مهارت‌های تبلیغی و ترویجی (فصل تعالی)، توانمندسازی نیروهای ترویجی و فعالان عرصه فرهنگ قرآنی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به این که بر اساس تقویم اجرایی این دوره، ثبت‌نام متقاضیان از ۱۴ شهریور تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود، افزود: آزمون بخش کتبی و حضوری شامل «کارویژه (سوره فتح)» و «حفظ و مفاهیم قرآن کریم» نیز روز جمعه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

زمزم ادامه داد: همچنین آزمون‌های مربوط به سرفصل‌های «معارف قرآن و اهل‌بیت(ع)» و «مهارت‌های تبلیغی و ترویجی (فصل تعالی)» هم در قالب الکترونیکی و برخط از یکم تا ششم آذرماه ۱۴۰۵ به صورت سراسری و غیرحضوری برگزار می‌شود.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: برای پذیرفته‌شدگان این آزمون، گواهینامه رسمی و معتبر آموزشی صادر می شود و برگزیدگان همچنین از جوایز نقدی و معنوی بهره‌مند می‌شوند.

به گفته زمزم؛ علاوه بر این، مؤسسات و مراکز فعال قرآنی که بیشترین میزان مشارکت و بازدهی کیفی را در سطح استان به ثبت برسانند نیز مورد تقدیر و حمایت قرار خواهند گرفت.

وی گفت: علاقه‌مندان، فعالان قرآنی و متقاضیان شرکت در بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت می‌توانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی و انجام فرآیند ثبت‌نام به سامانه حمد به نشانی qia.ir مراجعه کنند.