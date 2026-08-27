به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر پنجشنبه در آیین افتتاح پروژه‌های هفته دولت در شهرستان نمین، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای استان، تأکید کرد که اردبیل در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن از ظرفیت‌های بی‌نظیری برخوردار است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از واحد مدرن تولید مصنوعات چوبی در این شهرستان، افزود: تکمیل زنجیره ارزش نساجی، فولاد و پروتئین سفید از اولویت‌های استان است که با حمایت دولت و بخش خصوصی در حال انجام است.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در دولت چهاردهم، سیاست «سرمایه‌گذاری آسان» در دستور کار قرار گرفته، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، رتبه استان اردبیل در بهبود فضای کسب‌وکار از ۲۸ به ۷ ارتقا یافته است.

امامی یگانه از افتتاح ۲۸ طرح عمرانی و اقتصادی در هفته دولت با سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی و اشتغال‌زایی برای ۵ هزار نفر خبر داد و ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی ۵۱ طرح صنعتی و ۷۱ طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان آغاز می‌شود.

تدوین اطلس تجارت خارجی

وی با اعلام اینکه استان اردبیل در حجم سرمایه‌گذاری طرح‌های اقتصادی، رتبه سوم کشور را کسب کرده است، تصریح کرد: تدوین اطلس تجارت خارجی و لزوم پیوست دانش‌بنیان و صادرات‌محوری در طرح‌ها، از اولویت‌های اصلی است.

تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی

استاندار اردبیل به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: با برگزاری ۲۱ جلسه با بانک‌های عامل، بخشی از تسهیلات سفر پرداخت شده اما همچنان نیازمند مساعدت دولت هستیم.

واردات ۵۰ هزار تن نهاده‌های دامی

امامی یگانه با اشاره به سه سفر اقتصادی به جمهوری آذربایجان، از واردات ۵۰ هزار تن نهاده‌های دامی و توزیع ۱۳۵ هزار تن کالای اساسی در استان خبر داد و گفت: در این مدت حتی یک نیروی کار نیز در واحدهای اقتصادی استان تعدیل نشده است.

وی با بیان اینکه اردبیل به عنوان هاب صادرات دانش‌بنیان و پایلوت کشاورزی هوشمند معرفی شده، از توافقات اولیه برای انتقال تکنولوژی به آذربایجان خبر داد.

استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به بهره‌برداری از پروژه راه‌آهن اردبیل در دولت چهاردهم، گفت: این پروژه در ۱۸ ماه و بدون یک روز تعطیلی به سرانجام رسید. همچنین شبکه بزرگراهی استان با تخصیص ۷ همت در سفر رئیس‌جمهور در دست اجراست و پرواز فرودگاه پارس‌آباد نیز برقرار شده است.

وی با تأکید بر ظرفیت ۳۷۰ کیلومتری مرز با جمهوری آذربایجان، خاطرنشان کرد: استان اردبیل دسترسی مناسبی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای قفقاز، اوراسیا، اروپای شرقی و روسیه دارد که فرصتی ارزشمند برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

امامی یگانه در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل طرح‌های زیرساختی، شاهد توسعه بیش از پیش استان اردبیل باشیم.