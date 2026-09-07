به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی صبح دوشنبه در نشست انعقاد قرارداد هنرستانهای جوار صنعت با اشاره به ضرورت کاهش فاصله میان نظام آموزشی و بازار کار اظهار کرد: برای رفع نیاز صنایع به نیروی انسانی متخصص استفاده از ظرفیتهای موجود در بخشهای تولیدی و صنعتی امری ضروری است.
وی افزود: با مشارکت ۱۴ مرکز صنعتی قرارداد راهاندازی ۱۳ هنرستان جوار صنعت منعقد شده است تا آموزشهای تخصصی و عملی مورد نیاز دانشآموزان بهطور مستقیم در محیطهای صنعتی ارائه شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با تاکید بر هدفگذاری برای اشتغال دانشآموزان پس از فارغالتحصیلی، تصریح کرد: تدوین نقشه راه مهارتی برای شهرستانها براساس ظرفیتهای اقتصادی و نیازسنجی صنایع در افق ۵ تا ۱۰ ساله از اولویتهای آموزش و پرورش استان است و تاکنون بیش از ۶۰ مرکز صنعتی برای اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفتهاند تا ضمن ارائه آموزشهای عملی و کارورزی مهارتهای لازم برای ورود مستقیم به بازار کار برای هنرجویان فراهم شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری همدان در ادامه اجرای این طرح را گامی هدفمند در راستای سیاستهای مهارتی کشور دانست و عنوان کرد: با وجود ۳۴ شهرک صنعتی و بیش از ۱۲۰ هزار بهرهبردار در استان تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز واحدهای تولیدی یک ضرورت است.
عسگریان با دعوت از صاحبان صنایع برای مشارکت فعال در این طرح، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی میتواند با اعلام دقیق نیازهای نیروی انسانی خود و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و مسئولیتهای اجتماعی نقش موثری در توسعه کیفی مهارتآموزی و تامین نیروهای متخصص مورد نیاز استان ایفا کند.
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