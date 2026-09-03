نوری: صنایع خراسان شمالی از آموزش و پرورش حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح پنجشنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری بر توجه ویژه واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ استان به نیازهای آموزش و پرورش در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی تأکید کرد.
وی در ادامه افزود: برای ایجاد علاقه و مهارتآموزی از مدرسه تا دانشگاه باید برنامهریزی شود و بر توسعه رشتههای صنایع دستی در شمال، صنایع غذایی و کشاورزی در شرق و رشتههای صنعتی و کارگاهی در جنوب استان تمرکز شود.
استاندار خراسان شمالی خواستار توجه به آموزشهای سبک زندگی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مدارس شبانهروزی و خوابگاههای دانشآموزی و ارزیابی میزان اثربخشی این برنامهها شد.
نوری بر توسعه رشتههای هنرستانی متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیتهای بومی مناطق مختلف استان تأکید کرد.
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