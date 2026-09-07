به گزارش خبرنگار مهر، فرشته کریمی در ۳۷ سالگی تصمیم گرفته مسیر متفاوتی را در فوتبال حرفهای دنبال کند. ستاره سابق تیم ملی فوتسال زنان که سالها در سالن به میدان رفت و یکی از چهرههای شناختهشده این رشته بود حالا با عقد قرارداد با پرسپولیس فصل جدیدی را در فوتبال زنان آغاز خواهد کرد. تغییری که بدون تردید یکی از اتفاقات متفاوت نقلوانتقالات فوتبال زنان محسوب میشود.
کریمی که سابقه دو قهرمانی آسیا با تیم ملی فوتسال زنان را دارد و نامش در میان نامزدهای بهترین بازیکن فوتسال زنان جهان نیز قرار گرفته حالا باید تجربه سالهای حضور در فوتسال را به رشتهای منتقل کند که اگرچه شباهتهایی با فوتسال دارد اما از نظر شرایط بازی تفاوتهای قابل توجهی با آن دارد.
گفته میشود کریمی پس از مشورت با سرمربی تیم ملی فوتسال تصمیم گرفته از فوتسال فاصله بگیرد و فوتبال را به عنوان مسیر جدید خود انتخاب کند. او پیش از این نیز در تمرینات استقلال حاضر شده بود اما در نهایت انتقالش به جمع آبیپوشان نهایی نشد و حالا پرسپولیس مقصد این بازیکن ۳۷ ساله شده است.
تجربهای که پیش از این هم دیدهایم
البته تغییر مسیر از فوتسال به فوتبال اتفاق کاملاً جدیدی در فوتبال ایران نیست. سالها قبل وحید شمسایی بازیکن سابق و سرمربی وقت تیم ملی فوتسال ایران به صورت قرضی به استقلال پیوست تا این تیم را در رقابتهای جام باشگاههای آسیا همراهی کند.
با این حال تفاوت مهمی میان آن انتقال و اتفاقی که اکنون برای کریمی رخ داده وجود دارد. حضور شمسایی در استقلال برای یک تورنمنت و در بازهای کوتاه اتفاق افتاد ولی کریمی قرار است در یک فصل کامل لیگ برتر فوتبال زنان برای پرسپولیس به میدان برود. به همین دلیل شرایط او را نمیتوان صرفاً یک حضور موقت یا تجربه کوتاهمدت در فوتبال دانست.
کریمی حالا باید خودش را با شرایط یک فصل کامل فوتبال تطبیق دهد موضوعی که طبیعتاً با حضور در یک تورنمنت کوتاه تفاوت دارد.
۳۷ سالگی شروع دوباره یا ریسک بزرگ؟
نکته دیگری که نمیتوان در مورد این انتقال نادیده گرفت سن فرشته کریمی است. ۳۷ سالگی سنی نیست که معمولاً بازیکنان در آن تصمیم به تغییر رشته ورزشی و ورود به یک رقابت جدید بگیرند. بسیاری از بازیکنان در همین سنوسال به دنبال مدیریت دقایق بازی و نزدیک شدن به پایان دوران حرفهای خود هستند نه اینکه وارد چالشی تازه شوند.
اما کریمی مسیر دیگری را انتخاب کرده است. او به جای خداحافظی از ورزش حرفهای تصمیم گرفته همچنان به بازی ادامه دهد و این بار شانس خود را در فوتبال امتحان کند. این تصمیم میتواند نشاندهنده انگیزه او برای ادامه فعالیت حرفهای باشد اما در فوتبال حرفهای انگیزه به تنهایی کافی نیست.
آزمون سخت یک تغییر مسیر
سؤال اصلی درباره حضور کریمی در پرسپولیس همینجاست. تجربهای که او در سالهای حضور در فوتسال به دست آورده بدون شک میتواند در فوتبال به کمکش بیاید ولی فوتبال و فوتسال با وجود شباهتهایشان دو رشته کاملاً یکسان نیستند.
ابعاد زمین، میزان دوندگی، فضای بازی، نوع جایگیری، تاکتیکها و شرایط بدنی مورد نیاز در فوتبال با فوتسال تفاوت دارد. کریمی باید بتواند خودش را با این شرایط وفق دهد و نشان دهد که تجربه طولانیمدتش در سالن قابلیت انتقال به زمین فوتبال را دارد.
از سوی دیگر مسئله آمادگی بدنی نیز اهمیت زیادی دارد. حضور در یک فصل کامل لیگ برتر فوتبال با چند حضور مقطعی در مسابقات فوتبال قابل مقایسه نیست. بنابراین اگرچه انگیزه کریمی برای ادامه دادن قابل توجه است اما برای موفقیت در این مسیر آمادگی جسمانی، تطبیق با شرایط فوتبال و توانایی فنی او نیز باید خودش را نشان دهد.
پرسپولیس مقصد فصل جدید کریمی
حالا فرشته کریمی باید فصل جدید را با پرسپولیس آغاز کند تیمی که خود در حال شکل دادن به ساختار فوتبال زنانش است و کریمی نیز یکی از چهرههای باتجربه ترکیب این تیم خواهد بود.
این انتقال در نهایت میتواند برای کریمی یک تجربه موفق باشد یا نشان دهد فاصله میان فوتسال و فوتبال بیشتر از آن چیزی است که تصور میشود. پاسخ این سؤال را نه نام و سابقه کریمی بلکه عملکرد او در زمین مشخص خواهد کرد.
فرشته کریمی در ۳۷ سالگی به جای خداحافظی مسیر تازهای را انتخاب کرده است. حالا اما این مسیر تازه تنها با انگیزه طی نمیشود او باید در مستطیل سبز نشان دهد که برای این تغییر بزرگ آمادگی لازم را هم دارد.
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