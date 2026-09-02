آزمون کاردانی مهارتی ۲۰ شهریور برگزار می شود؛ اعلام جزئیات کارت آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کاردانی ویژۀ دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ برای متقاضیان مجموعه های ثبت نامی با آزمون در صبح روز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ برگزار می شود.

اعلام رشته های بدون آزمون پذیرش کاردانی مهارتی

برای پذیرش در مجموعه های ثبت نامی: ۱۱ (الکترونیک)، ۱۵ (ساخت و تولید)، ۱۸ (صنایع فلزی)، ۱۹ (تاسیسات مکانیکی)، ۲۰ (صنایع چوب و مبلمان)، ۲۱ (چاپ)، ۲۲ (عمران)، ۲۳ (معماری)، ۲۵ (صنایع شیمیایی)، ۲۶ (صنایع نساجی)، ۲۷ (متالورژی)، ۲۸ (سرامیک)، ۲۹ (معدن)، ۳۰ (علوم دریایی)، ۳۴ (امور اداری)، ۳۵ (تربیت مربی کودک و مدیریت خانواده)، ۳۷ (طراحی و دوخت پوشاک)، ۳۹ (هنر)، ۴۳ (امور دامی)، ۴۸ (امور زراعی و باغی)، ۵۰ (ماشین های کشاورزی)، ۵۱ (صنایع غذایی)، ۵۳ (هتلداری)، ۵۴ (حمل و نقل) و ۵۵ (مکاترونیک) آزمون برگزار نخواهد شد و پذیرش دانشجو در این مجموعه هاصرفا بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم)صورت می گیرد.

لذا برای متقاضیانی که در این رشته های تحصیلی ثبت نامو انتخاب رشته کرده اند، کارت شرکت در آزمون صادرنخواهد شد و متقاضیان نیاز نیست به تارنمای سازمان سنجش جهت پرینت کارت مراجعه کنند.

یادآوری مهم ۱: متقاضیان گزینش در رشته های پذیرش با سوابق تحصیلی (مجموعه های بدون آزمون) می توانند جهت مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی و کد رشته محل های انتخابی خود از ۱۶ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:www.sanjesh.org (قسمت ویرایش اطلاعات) نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

یادآوری مهم ۲: متقاضیانی که در زمان مقرر (۲۰ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۵) موفق به ثبت نام نشده اند، در صورت تمایل می توانند نسبت به ثبت نام در مجموعه های صرفا براساس سوابق تحصیلی (مجموعه های بدون آزمون) از ۱۶ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ اقدام کنند.

نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون:

برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون منحصرا برای متقاضیان مجموعه های ثبت نامی با آزمون از روز دوشنبه ۱۶ شهریور برای مشاهده و پرینت بر روی تارنمای سازمان سنجش قرار می گیرد تا متقاضیان بتوانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل: شماره پرونده، کدپیگیری و یا نام و نام خانوادگی، سال تولد و شماره ملی نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

متقاضیان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصرا به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و نشانی تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. لذا متقاضیان باید قبل از حضور در حوزه امتحانی شخصا نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام کنند.

یادآوری های مهم:

چنانچه هریک از متقاضیان به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره پرونده و یا کدپیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی شوند، لازم است با مراجعه به سامانه پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری، نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کدپیگیری ثبت نام اقدام کنند.

این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سامانه پاسخگویی عضو باشند. لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را به هر دلیلی در اختیار ندارند، با عضویت در این سامانه نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

متقاضیان ثبت نام کننده در مجموعه های ثبت نامی باآزمون می توانند در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون از ۱۶ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی و کدرشته محل های انتخابی خود با توجه به توضیحات این اطلاعیه و برگ راهنمای شرکت در آزمون در صورت نیاز اقدام کنند.

نشانی و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون:

نشانی و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون متقاضیان، بر مبنای استان و شهرستان محل اقامت فعلی آنان (برای تعیین حوزه امتحانی) که در تقاضانامه ثبت نام مشخص کرده اند به شرح جدول شماره ۲ مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش است.

نحوه اقدام در صورت وجود مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون:

۱-با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره شناسنامه و شماره ملی کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد، ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنید.

۲-چنانچه مغایرتی در اطلاعات مربوط به بندهای کد و عنوان دیپلم، کد و عنوان رشته تحصیلی، استان محل اخذ دیپلم، معدل کل دیپلم، تاریخ اخذ مدرک دیپلم، علاقمند به گزینش در رشته های غیرانتفاعی و کدرشته محل های انتخابی بر اساس اولویت علاقمندی کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد، لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا ۲۰ شهریورماه منحصرا به تارنمای سازمان سنجش مراجعه و از طریق ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، اقدام شود.

یادآوری می شود امکان اصلاح کد و نام مجموعه ثبت نامی در کارت شرکت در آزمون میسر نیست.

۳-چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند مربوط به سهمیه ثبت نامی کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد (ارگان های بنیادشهید و امور ایثارگران،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت جهادکشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح) جهت اعلام مغایرت حداکثر تا ۲۰ شهریور منحصرا به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در این تارنما نسبت به اصلاح موارد اقدام کنید تا درصورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوطه، بعد از برگزاری آزمون سهمیه مورد نظر برای شما اعمال شود.

ضمنا ً تأکید می شود متقاضیانی که در مرحله اول ثبت نام متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران بودند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگرفته است، بعد از ویرایش اطلاعات برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود باید حداکثر تا ۲۳ شهریور به ارگان های ذیربط نیز مراجعه کنند. در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان ذیربط، سهمیه درخواستی اعمال می شود، در غیر اینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نیست.

۴-در صورتی که نسبت به بندهای جنس و معلولیت (یاشدت معلولیت)معترض هستید و یا چنانچه شماره داوطلبی شما به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخواناست، ضروری است در روز پنجشنبه ۱۹ شهریور از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به نمایندۀ مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه (براساس جدول اعلامی) مراجعه کنید.

در خصوص تغییر کد و نام مجموعه ثبت نامی و شهر محل برگزاری آزمون هیچگونه تقاضایی پذیرفته نخواهد شد.

۵-چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس است و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله: عکس اشتباه، فاقد مهر بودن عکس و یا واضح نبودن عکس است، ضروری است در روز پنجشنبه ۱۹ شهریور از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ با همراه داشتن ۲ قطعه عکس ۴×۳ (تهیه شده در سال جاری)، کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار شخصا به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنید، در غیر این صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد.

۶-متقاضیانی که هم اکنون علاقمند به گزینش در رشته های مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی هستند، ضرورت دارد که در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون، پس از اطمینان از پذیرش این مؤسسات در مجموعه ثبت نامی خود، با ورود به بخش ویرایش اطلاعات و خرید کارت اعتباری بوسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با پرداخت مبلغ یک میلیون و صدهزار ریال به عنوان وجه اعلام علاقمندی اقدام و مشخصات کارت اعتباری را در محل مربوط درج کرده و نسبت به ثبت کدرشته محل های مورد نظر خود اقدام کنند.

متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون باید از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه سازمان سنجش قرار داده خواهد شد، پرینت تهیه کرده و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.

موارد مهم قابل توجه متقاضیان:

در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار را همراه نداشته باشند، از ورود آنان به جلسۀ آزمون جلوگیری خواهد شد.

فرایند برگزاری آزمون رأس ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز می شود و درب های ورودی حوزه های امتحانی رأس ساعت ۷:۰۰ صبح بسته خواهد شد. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن درب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار؛ چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، جزوه، کتاب، ماشین حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسۀ آزمون اکیدا خودداری کنند.

لازم به تأکید است، همراه داشتن هرگونه وسیلۀ غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسۀ آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود.

مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتا از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

متقاضیان لازم است درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرایند برگزاری آزمون برای آنها، نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی مندرج درتارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام کنند. درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

رعایت پوشش اسلامی در حوزه های برگزاری آزمون الزامی است.

متقاضیان توجه داشته باشند: با توجه به اینکه برخی از افراد و مؤسسات سودجو با سوءاستفاده از عنوان و آدرس اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به ساختن درگاه های مشابه با آدرس اینترنتی سازمان سنجش کرده و از این طریق با اخذ اطلاعات و مشخصات شخصی متقاضیان، اقدام به کلاهبرداری می کنند؛ لازم است برای دریافت اخبار و کارنامه اعلام نتایج آزمونها، منحصرا از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی :www.sanjesh.org اقدام شود و از در اختیار قرار دادن کاربری و رمز عبور و اطلاعات شخصی به سایر افراد جدا خودداری شود.

اصلاحات و تغییرات دفترچه راهنمای ثبت نام و اعلام رشته های جدید

برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کدرشته محل های جدید و یا اصلاحاتی را پس از انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته به سازمان سنجش اعلام کرده اند که این قبیل کدرشته محل ها و اصلاحات اعلام شده طی اطلاعیه ای دوشنبه ۱۶ شهریور در تارنمای سازمان سنجش قرار می گیرد.

لازم است متقاضیان رشته های باآزمون یا باسوابق تحصیلی نسبت به مطالعۀ آن اقدام کرده و در صورت تمایل از ۱۶ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ با توجه به مندرجات اطلاعیه رشته محل های انتخابی خود را ویرایش کنند.

پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه ارزیابی محل برگزاری آزمون

با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد، مستدعی است نسبت به تکمیل پرسشنامۀ ارزیابی حوزۀ امتحانی خود در آزمون از ۲۰ تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ از طریق درگاه سازمان سنجش اقدام کنید.

مواد قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است و متقاضیان ملزم به مطالعه آن هستند.