برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۵ در ۲۰ شهریور؛ جزئیات کارت آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سال ۱۴۰۵ برای متقاضیان کدرشته های امتحانی با آزمون در صبح روز جمعه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در ۹۶ شهرستان برگزار می‌شود.

برای پذیرش در مجموعه‌های ثبت‌نامی: ۱۰۲ (مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار)، ۱۰۴ (مهندسی بهداشت محیط)، ۱۰۵ (ساخت پروتزهای دندانی)،‌ ۱۱۰ (علوم آزمایشگاهی)، ۱۱۲ (مدارک پزشکی)، ۱۱۳ (هوشبری)، ۲۰۲ (ایمنی صنعتی)، ۲۰۴ (برق)، ۲۰۷ (صنایع چوب و مبلمان)‌، ۲۰۸ (صنایع شیمیایی)، ۲۱۰ ( کامپیوتر)، ۲۱۱ (مواد)،‌ ۲۱۳ (معدن)، ۲۱۵ (مکانیک)، ۲۱۶ (عمران و معماری)‌، ۲۱۸ (صنایع نساجی)‌، ۲۳۳ (ناوبری)،‌ ۳۰۱ (مهندسی آبیاری و منابع طبیعی)، ۳۰۶ (علوم دامی)،‌ ۳۰۷ (زراعت و باغبانی)‌، ۳۰۹ (شیلات)‌، ۳۱۱ (علوم و صنایع غذایی)‌،‌ ۴۰۱ (آمار)‌، ۵۰۴ (زبان انگلیسی)، ۵۱۱ (باستان شناسی)، ۵۱۲ ( علوم ورزشی)، ۵۱۳ (تربیت معلم قرآن کریم)، ۵۱۴ (حسابداری)، ‌۵۱۶ (علوم انتظامی)‌، ۵۱۸ (مدیریت)،‌ ۵۱۹ (حقوق)، ۶۰۱ (طراحی و دوخت پوشاک)، ۶۰۲ (صنایع دستی)،‌۶۰۳ (مرمت و احیای بناهای تاریخی) و ۶۰۵ (هنرهای تجسمی) آزمون برگزار نخواهد شد.

پذیرش دانشجو در این رشته‌ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت می‌گیرد. برای متقاضیانی که در این رشته‌های تحصیلی ثبت‌نام و انتخاب رشته کرده اند کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد و متقاضیان نیاز نیست به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش جهت پرینت کارت مراجعه کنند اما لازم است مفاد این اطلاعیه را به دقت مطالعه کنند.

تذکر مهم ۱: متقاضیان گزینش در رشته‌های پذیریش با سوایق تحصیلی (مجموعه‌های بدون آزمون) می توانند جهت مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و کد رشته محل های انتخابی خود از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ شهریور با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش به نشانی: www.sanjesh.org (قسمت ویرایش اطلاعات) نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

تذکر مهم ۲: متقاضیانی که در زمان مقرر ۲۴ خرداد تا ۵ تیر ۱۴۰۵ موفق به ثبت‌نام نشده اند، در صورت تمایل می‌توانند با توجه به اطلاعیه ثبت نام به تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به ثبت نام در مجموعه‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (مجموعه‌های بدون آزمون) از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ شهریور اقدام کنند.

نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

برگ راهنما برای متقاضیان مجموعه‌های ثبت‌نامی با آزمون و کارت شرکت در آزمون منحصراً برای متقاضیان رشته‌های با آزمون از روز دوشنبه ۱۶ شهریور برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش قرار می‌گیرد.

متقاضیان بتوانند با وارد کردن اطلاعات خود شامل: شماره پرونده، کد رهگیری و یا نام و نام خانوادگی، سال تولد و شماره ملی نسبت به پرینت آن اقدام کنند. متقاضیان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و نشانی تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است. لذا متقاضیان باید قبل از حضور در حوزه امتحانی شخصاً برای پرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام کنند.

یادآوری های مهم:

چنانچه هر یک از متقاضیان به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شوند، لازم است با مراجعه به سامانه پاسخ‌گویی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری، نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام کنند.

این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سامانه پاسخ‌گویی عضو باشند. لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود نموده‌اند با عضویت در این سامانه نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

لازم به یادآوری است متقاضیان ثبت‌نام کننده در مجموعه‌های با آزمون شامل ۱۰۱ (تکنولوژی اتاق عمل)، ۱۱۴ (فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی)، ۱۰۷ (تکنولوژی پرتوشناسی)، ۱۱۱ (مامایی) و ۱۰۳ (بهداشت عمومی) می‌توانند در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون از ۱۶ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و کدرشته محلهای انتخابی خود با توجه به توضیحات این اطلاعیه و برگ راهنمای شرکت در آزمون در صورت نیاز اقدام کنند.

نشانی و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون:

نشانی و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان، بر مبنای استان و شهرستان محل اقامت فعلی آنان (برای تعیین حوزه امتحانی) که در تقاضانامه ثبت‌نام مشخص کرده‌اند به شرح جدول شماره ۲ مندرج در اطلاعیه است.

نحوه اقدام در صورت وجود مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون:

۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای داوطلبان از سامانه ثبت ‌احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره شناسنامه و شماره ملی کارت شرکت در آزمون وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنند.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مربوط به بندهای عنوان رشته تحصیلی، محل اخذ مدرک تحصیلی، سال و ماه اخذ مدرک تحصیلی، معدل فارغ‌التحصیلی، وضعیت اشتغال، استان بومی، علاقه‌مندی به گزینش در رشته‌های غیرانتفاعی و رشته‌محل‌های انتخابی کارت شرکت در آزمون وجود دارد لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ منحصراً به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش مراجعه و از طریق ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، اقدام شود.

در صورتی که نسبت به بندهای جنس و معلولیت (شدت معلولیت) معترض هستید و یا چنانچه شماره داوطلبی به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخواناست ضروری است در روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ به نماینده مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه (بر اساس جدول شماره ۲ اطلاعیه) مراجعه کنند. در خصوص تغییر کد و نام مجموعه ثبت‌نامی و شهر محل برگزاری آزمون هیچ‌گونه تقاضایی پذیرفته نخواهد شد.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند مربوط به سهمیه ثبت‌نامی کارت شرکت در آزمون وجود دارد (ارگان‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاه پاسداران، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح) جهت اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ منحصراً به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند تا درصورت تایید سهمیه توسط ارگان مربوطه، بعد از برگزاری آزمون سهمیه مورد نظر برای شما اعمال شود.

ضمناً تأکید می شود داوطلبانی که در مرحله اول ثبت‌نام متقاضی استفاده از سهمیه بودند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگرفته است، بعد از ویرایش اطلاعات برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود باید حداکثر تا تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۵ به ارگان‌های ذیربط نیز مراجعه کنند. در صورت تایید سهمیه توسط ارگان ذیربط، سهمیه درخواستی اعمال می شود. در غیر اینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهید شد و هیچ‌گونه اعتراضی قابل قبول نیست.

چنانچه کارت شرکت در آزمون فاقد عکس است و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله: اشتباه عکس، فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس است، ضروری است در روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰ و ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ با همراه داشتن ۲ قطعه عکس ۴×۳ (تهیه شده در سال جاری)، کارت ملی و یا شناسنامه عکس‌دار شخصاً به نماینده سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند، در غیر این صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد.

متقاضیانی که هم اکنون علاقه‌مند به گزینش در رشته‌های موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هستند، ضرورت دارد، در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون، پس از اطمینان از پذیرش این موسسات در مجموعه ‌ثبت‌نامی خود، با ورود به بخش ویرایش اطلاعات و خرید کارت اعتباری بوسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با پرداخت مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به عنوان وجه اعلام علاقمندی اقدام و مشخصات کارت اعتباری را در محل مربوط درج کرده و نسبت به ثبت کدرشته محل‌های مورد نظر خود اقدام کنند.

یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون باید از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه این سازمان قرار داده خواهد شد، پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.

موارد مهم قابل توجه متقاضیان:

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

۲- درب های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷ صبح بسته خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) آغاز می‌ شود. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن درب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

۳- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار؛ چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.

۵- لازم به تاکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه‌دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری که بخشی از آن در بند «و» آمده است، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود.

۶- مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

۷- متقاضیان علاقه مند به گزینش در رشته‌های با آزمون و همچنین رشته‌های تحصیلی با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است برای اطلاع از تاریخ و نحوه انتخاب رشته، در دهه اول مهرماه به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.

۸- متقاضیان لازم است درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون برای آنها، نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش اقدام کنند. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

اصلاحات و تغییرات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اعلام رشته‌های جدید:

برخی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کدرشته محل‌های جدید و یا اصلاحاتی را پس از انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته به این سازمان اعلام کرده اند که این قبیل کدرشته محل‌ها و اصلاحات اعلام شده طی اطلاعیه‌ای در روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش قرار می‌گیرد.

لازم است متقاضیان رشته‌های با آزمون یا با سوابق تحصیلی نسبت به مطالعه آن اقدام کرده و در صورت تمایل از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ باتوجه به مندرجات این اطلاعیه رشته‌ محل های انتخابی خود را ویرایش کنند.

مواد قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در اطلاعیه سازمان ملی سنجش قرار گرفته است.

پاسخ‌گویی به سؤالات پرسشنامه ارزیابی محل برگزاری آزمون

با توجه به اینکه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد، داوطلبان باید نسبت به تکمیل پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ از طریق درگاه سازمان ملی سنجش اقدام کنند.

برای مشاهده جدول شماره ۱- شهرستان‌ محل‌ برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۵ اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده جدول‌ شماره‌ ۲- آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ اینجا را کلیک کنید