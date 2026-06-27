خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نقش بانوان در جامعه، ریشه‌دار و اثرگذار است که همواره در بزنگاه‌های تاریخی این سرزمین حضوری روشن و تعیین‌کننده داشته اند.

حضوری که در سال‌های دفاع مقدس در قالب صبر، تربیت فرزندان مؤمن و مقاوم و استحکام کانون خانواده جلوه‌ای ماندگار یافت و امروز نیز در عرصه‌های فرهنگی و مذهبی با شکلی نوین ادامه دارد.

ایام محرم هم بار دیگر صحنه‌ای برای تجلی این نقش‌آفرینی است. زمانی که روضه‌های خانگی به محفل‌هایی برای پیوند عمیق‌تر جامعه با فرهنگ عاشورا تبدیل می‌شود و بانوان با برگزاری این مجالس، پیام ایثار، مقاومت و معرفت حسینی را در بستر خانواده و اجتماع جاری می‌سازند.

در این میان، شورای راهبری امور بانوان با هدف سامان‌دهی و هم‌افزایی این ظرفیت گسترده، تلاش دارد نقش بانوان را از سطح آیین‌های عزاداری فراتر برده و آن را به عرصه‌ای از «جهاد تبیین» و کنش فرهنگی هدفمند تبدیل کند؛ رویکردی که بر پایه روایت‌سازی، توانمندسازی و شبکه‌سازی بانوان در سطوح مختلف شکل گرفته و می‌کوشد حضور آنان را در مسیر تقویت هویت فرهنگی و مقابله با چالش‌های فکری و اجتماعی جامعه امروز تقویت کند.

نقش شورای راهبری امور بانوان در ایام محرم

سیده زهرا موسوی، مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مأموریت شورای راهبری امور بانوان در ایام محرم اظهار کرد: نقش اصلی این شورا، هدایت، هم‌افزایی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های تبیینی و فرهنگی بانوان در سطح استان‌ است.

وی ادامه داد: مأموریت شورا در ایام محرم، فراتر از برگزاری مراسم عزاداری و در راستای تقویت جایگاه بانوان در «جهاد تبیین» با استفاده از ظرفیت عاشورا تعریف شده است.

مسئول امور بانوان اداره‌کل تیبیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: این شورا با رویکرد «راهبری» (به معنای هدایت و مادری فرهنگی)، به دنبال طراحی حرکتی متناسب با بوم استان برای پاسخ به نیازهای فرهنگی و مقابله با بحران‌های هویتی در جامعه بانوان است.

وی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات این شورا برای نقش‌آفرینی بانوان در مناسبت‌های محرم اظهار کرد: مرکز راهبری بانوان سازمان تبلیغات، طرح های متنوع فرهنگی ویژه محرم طراحی کرده است که با کمک شورای راهبری بانوان شهرستان‌ها اجرا می‌شود.

مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: اجرای پرده‌خوانی محرمی از جمله این طرح‌ها بوده که توانسته روایت نقش‌آفرینی تأثیرگذار بانوان در پنج دوره تاریخی از عاشورا تا امروز و «روایت قصه آقــا» ۳۷ سال حماسه، تدبیر و مظلومیتِ مقتدرانه را در قالب ۳۷ پرده‌خوانی و روایت زنده ارائه کند؛ تا نسل امروز و تاریخ پرافتخار ایستادگی را با زبان داستان لمس کند.

برگزاری رویداد «آیه‌نگار»

موسوی برگزاری رویداد رسانه‌ای و هنری «آیه‌نگار» را از دیگر طرح‌های شورا دانست و گفت: تولید محتوای هنری و رسانه‌ای با محوریت مقاومت و امید برگرفته از ۱۲ آیه محوری کتاب سکوی پرواز در رشته های خطاطی، نقاشی، تولید پوستر و پادکست برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: از دیگر طرح‌های شورای راهبری، طرح‌های گفتگو محور با عنوان برگزاری پاتوق گفتگوی زینبی و ایجاد فضایی امن برای گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره در اماکن عمومی جهت پاسخگویی به شبهات و تقویت تفکر انتقادی است.

مسئول امور بانوان اداره‌کل تیبیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به نقش بانوان استان در ترویج فرهنگ عاشورا اظهار کرد: مشارکت بانوان بسیار گسترده و چندلایه است و محدود به عزاداری صرف نمی‌شود.

وی بیان کرد: در حوزه مدیریت و برگزاری مراسم، در استان‌ هزاران جلسه روضه و آیین مذهبی توسط هیئات بانوان در منازل، تکایا و حسینیه‌ها برگزار می‌شود و هر ساله در آستانه محرم گردهمایی بانیان روضه های خانگی نیز برگزار می گردد.

موسوی ادامه داد: اقدامات فرهنگی و اجتماعی از دیگر حوزه‌های فعالیت است که در این راستا هیئات بانوان در کنار عزاداری، به فعالیت‌های خیریه، کارآفرینی و برگزاری کلاس‌های آموزشی و ورزشی برای کودکان و بزرگسالان می‌پردازند.

جهاد تبیین با محوریت آیات مقاوم

موسوی افزود: جهاد تبیین با محوریت آیات مقاومت و تبیین حسینی هم از دیگر عرصه‌هاست که بانوان با برنامه‌هایی مانند نذر روایی، روایت ایثار بانوان شهید و جانباز جنگ تحمیلی جدید را روایت و با برنامه‌هایی خلاقیت محور همچون «رنگ‌آمیزی امید» برای کودکان، مفاهیم ایثار و شهادت را تبیین می‌کنند.

موسوی بیان کرد: شبکه‌سازی و توانمندسازی شامل ایجاد و تقویت شبکه‌های تخصصی مانند «شبکه بانوان حوزوی»، «دختران حاج قاسم»، «هیئات بانوان» و اجرای رویداد «ره‌بانو» برای توانمندسازی زنان در استان است.

مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: توانمندسازی شوراهای راهبری شهرستانی با هدف تمرکززدایی و طراحی برنامه‌های متناسب با فرهنگ و ظرفیت بومی هر شهرستان، با عضویت فعال‌ترین بانوان فرهنگی آن منطقه از دیگر برنامه‌ها است.

وی اظهار کرد: در ایام محرم رصد و تحلیل نقاط قوت و آسیب عزاداری بانوان نیز از برنامه های شورای راهبری بانوان شهرستان‌ها است.

موسوی همچنین حمایت از نخبگان و فعالان رسانه‌ای را از دیگر محورهای این شورا دانست و گفت: حمایت از نخبگان حوزوی و دانشگاهی برای روایت‌گری و گفتمان‌سازی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت رسانه‌های جمعی و فضای مجازی در تولید محتوا از برنامه‌های مهم شورا است.

وی با اشاره به مهم‌ترین پیام خود به بانوان فعال در مراسم و برنامه‌های محرم اظهار کرد: مهم‌ترین پیام، تداوم نقش‌آفرینی بانوان در تراز «الگوی سوم زن مسلمان» در عزاداری است.

به گفته موسوی، بانوان باید با الگوگیری از حضرت زینب (س) که نخستین سوگوار و پیام‌رسان عاشورا بودند، خود را کنشگران فعال و تمدن‌ساز عرصه فرهنگ بدانند و با حفظ هویت عاطفی و مادرانه خود، در خط مقدم جهاد تبیین برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و ارتقای هویت اسلامی ایرانی گام بردارند.

وی ادامه داد: زن مسلمان در تراز الگوی سوم، میراث دار خط فاطمی است و در هر گام عزاداری، حماسه‌ای دیگر اعم از حماسه‌ی ماندن، حماسه‌ی معنا، حماسه‌ی انتقال حقیقت از نسلی به نسل دیگر می‌آفرینند.