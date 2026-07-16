اربعین بهترین فرصت برای تبیین گفتمان مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، سارا طالبی ظهر پنجشنبه در همایش سراسری مبلغان اربعین ۱۴۰۵ که در محل نمایندگی ولیفقیه در سازمان حج و زیارت برگزار شد، با اشاره به رسالت فرهنگی و تبلیغی بانوان طلبه در اجتماع عظیم اربعین اظهار کرد: اربعین امسال باید به صحنهای برای روایت حقیقت عاشورا، تبیین دستاوردهای جبهه مقاومت و نمایش وحدت امت اسلامی تبدیل شود و بانوان مبلغ در این مسیر مسئولیتی ممتاز بر عهده دارند.
وی افزود: نقش بانوان در استمرار پیام عاشورا، نقشی تاریخی و تعیینکننده است و امروز نیز خواهران طلبه باید با الهام از سیره حضرت زینب کبری(س)، پیام مقاومت، ایثار و حقیقت نهضت حسینی را به مخاطبان داخلی و بینالمللی منتقل کنند.
معاون فرهنگی و تبلیغی حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه جریان رسانهای دشمن درصدد تحریف واقعیتهای جبهه مقاومت است، گفت: بانوان مبلغ باید با حضور فعال در عرصه تبلیغ، روایت صحیح وقایع را به جامعه ارائه کنند و اجازه ندهند حقیقت در میان فضاسازیهای رسانهای دشمن دچار تحریف شود.
وی ادامه داد: اربعین بهترین فرصت برای رساندن پیام ملت ایران، آرمانهای عاشورا و گفتمان مقاومت به آزادگان جهان است و باید از این ظرفیت بینظیر بیشترین بهره فرهنگی و تبلیغی گرفته شود.
بانوان باید روایتگر حقیقت مقاومت باشند
طالبی با اشاره به جایگاه حضرت زینب(س) در تداوم نهضت عاشورا اظهار کرد: اگر پیام عاشورا به جهان رسید، بخش مهمی از آن مرهون جهاد تبیین حضرت زینب(س) بود و امروز نیز بانوان طلبه باید همین رسالت را در قبال حوادث بزرگ جهان اسلام و جبهه مقاومت بر عهده بگیرند.
وی افزود: روایتگری صحیح، مسئولیتی بزرگ است و مبلغات باید با تکیه بر دانش، بصیرت و شناخت دقیق تحولات، پیام واقعی مقاومت را به مخاطبان منتقل کنند.
معاون فرهنگی و تبلیغی حوزههای علمیه خواهران با تأکید بر بهرهگیری از معارف قرآن کریم در فعالیتهای تبلیغی گفت: تدبر در سوره مبارکه فجر، به ویژه در تبیین تقابل جبهه ایمان و جبهه باطل و هشدار نسبت به خطاهای محاسباتی، میتواند از محورهای مهم محتوایی مبلغان در اربعین باشد.
وی خاطرنشان کرد: بهرهگیری از آموزههای قرآنی، موجب استحکام محتوای تبلیغی و افزایش اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی در میان زائران خواهد شد.
تولید محتوای تخصصی برای مبلغات آغاز شده است
طالبی از تولید مجموعهای درباره ۳۷ سال رهبری رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تهیه شده و میتواند در برنامههای تبلیغی اربعین برای معرفی ابعاد فکری، معرفتی و تمدنی انقلاب اسلامی مورد استفاده مبلغان قرار گیرد.
وی افزود: حوزههای علمیه خواهران از مدتها قبل آموزشهای تخصصی و تولید محتوای مورد نیاز مبلغات را آغاز کردهاند و آمادگی لازم برای اعزام خواهران طلبه به مواکب و مراکز فرهنگی اربعین فراهم شده است.
معاون فرهنگی و تبلیغی حوزههای علمیه خواهران با اشاره به نقش اثرگذار بانوان در شکلگیری و استمرار حرکت اربعین گفت: بسیاری از صاحبنظران معتقدند اگر نقشآفرینی بانوان نبود، این اجتماع عظیم به گستردگی و شکوه امروز شکل نمیگرفت و از همین رو باید از ظرفیت آنان برای تقویت جریان فرهنگی و رسانهای اربعین بیش از گذشته بهره برد.
وی ادامه داد: بانوان مبلغ میتوانند در عرصه گفتوگو، روایتگری، آموزش و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی زائران، نقش مؤثری در تعمیق پیام اربعین ایفا کنند.
مبلغان باید پاسخگوی جنگ رسانهای دشمن باشند
طالبی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شبهه و تحریف واقعیات اظهار کرد: امروز جنگ رسانهای و شناختی یکی از مهمترین عرصههای تقابل جبهه حق و باطل است و به همین دلیل باید محتوای متقن، مستند و بهروز در اختیار مبلغان و مبلغات قرار گیرد.
وی افزود: پاسخگویی به شبهات و تبیین صحیح واقعیات، از مهمترین مأموریتهای فرهنگی مبلغان در اربعین امسال خواهد بود.
معاون فرهنگی و تبلیغی حوزههای علمیه خواهران در پایان با اشاره به ضرورت تبیین گفتمان مقاومت برای ملتهای مسلمان گفت: باید برای افکار عمومی جهان اسلام روشن شود که اتکا به قدرتهای استکباری نه امنیت به همراه داشته و نه عزت و پیشرفت و اربعین بهترین فرصت برای تبیین این واقعیت و تقویت گفتمان مقاومت در میان ملتهای مسلمان است.
قم- معاون فرهنگی و تبلیغی حوزههای علمیه خواهران، راهپیمایی اربعین را بهترین بستر برای تبیین گفتمان مقاومت و روایت حقیقت عاشورا دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، سارا طالبی ظهر پنجشنبه در همایش سراسری مبلغان اربعین ۱۴۰۵ که در محل نمایندگی ولیفقیه در سازمان حج و زیارت برگزار شد، با اشاره به رسالت فرهنگی و تبلیغی بانوان طلبه در اجتماع عظیم اربعین اظهار کرد: اربعین امسال باید به صحنهای برای روایت حقیقت عاشورا، تبیین دستاوردهای جبهه مقاومت و نمایش وحدت امت اسلامی تبدیل شود و بانوان مبلغ در این مسیر مسئولیتی ممتاز بر عهده دارند.
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