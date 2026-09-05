حجت‌الاسلام والمسلمین عارف ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری برنامه‌های «جمعه‌های خونخواهی و انتقام» اظهار کرد: هویزه یکی از نمادهای مقاومت ملت ایران است و برای مردم این منطقه، خون شهید یک خاطره تاریخی صرف نیست؛ بلکه بخشی از هویت و زندگی آنان است.

وی افزود: وقتی از خونخواهی و انتقام سخن می‌گوییم، نباید آن را تنها یک شعار یا واکنش احساسی به یک حادثه بدانیم. خونخواهی حقیقی یعنی ایستادن در برابر ظلم، مطالبه عدالت، حفظ آرمان شهید و اجازه ندادن به اینکه جنایت و حقیقت آن در گذر زمان فراموش یا تحریف شود.

امام‌جمعه هویزه با اشاره به پیشینه تاریخی این شهرستان گفت: هویزه خود سند زنده‌ای از مظلومیت و مقاومت ملت ایران است. نام شهدای هویزه و شهید علم‌الهدی با تاریخ دفاع مقدس و ایستادگی مردم این سرزمین گره خورده است و به همین دلیل، سخن گفتن از خون شهید در هویزه، سخن گفتن از یک خاطره دور نیست.

حجت الاسلام ابراهیمی تصریح کرد: تلاش ما در جمعه‌های خونخواهی و انتقام این است که این موضوع از یک احساس زودگذر به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. خونخواهی فقط فریاد زدن نیست؛ بلکه تقویت ایمان و بصیرت، حفظ وحدت، ایستادگی در برابر دشمن، انتقال حقیقت به نسل جوان و پاسداری از آرمان شهید است.

وی با اشاره به حضور عشایر عرب هویزه در برنامه‌های اخیر بیان کرد: یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی این منطقه، عشایر غیور عرب هستند که در طول تاریخ، وفاداری خود را به ایران و تمامیت ارضی کشور در میدان عمل نشان داده‌اند.

خطیب جمعه هویزه خوزستان ادامه داد: حضور عشایر با بیرق‌های عربی و نمادهای عشایری در کنار پرچم ایران، یک پیام روشن دارد؛ اینکه هویت عربی این مردم نه‌تنها در تضاد با هویت ایرانی آنان نیست، بلکه در کنار هویت ملی و اسلامی می‌تواند به یک سرمایه بزرگ برای وحدت و انسجام کشور تبدیل شود.

وی تأکید کرد: مردم هویزه نشان داده‌اند که می‌توان هم عرب بود و هویت فرهنگی و تاریخی خود را حفظ کرد و هم با تمام وجود برای ایران ایستاد. این همان واقعیتی است که دشمن تلاش می‌کند آن را نادیده بگیرد و میان هویت قومی و هویت ملی شکاف ایجاد کند.

حجت الاسلام ابراهیمی گفت: آنچه در حضور اخیر عشایر شاهد بودیم، صرفاً حضور چند طایفه و تیره در یک مراسم نبود؛ بلکه نمایش یک سرمایه اجتماعی بزرگ بود. عشایر با حضور خود اعلام کردند که امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور برای آنان خط قرمز است.

وی افزود: این روحیه ریشه در تاریخ دارد. مردم این منطقه در دوران دفاع مقدس اشغال و تجاوز را با تمام وجود لمس کردند و خانواده‌ها و عشایر بسیاری در دفاع از کشور نقش‌آفرین بودند. بنابراین حضور امروز آنان را باید ادامه همان مسیر تاریخی دانست.

امام‌جمعه هویزه خوزستان خاطرنشان کرد: پیام هویزه برای دشمن بسیار روشن است؛ هویزه محل شکاف قومی نیست، بلکه محل وحدت اقوام و عشایر برای دفاع از ایران است.

حجت الاسلام ابراهیمی با تشریح نگاه خود به مفهوم خونخواهی گفت: خونخواهی را می‌توان در سه سطح دنبال کرد؛ نخست، خونخواهی حقوقی و عادلانه و مجازات عاملان جنایت؛ دوم، خونخواهی راهبردی و ایستادگی در برابر جریانی که زمینه‌ساز این جنایت‌هاست؛ و سوم، خونخواهی فرهنگی و تمدنی، یعنی اینکه اجازه ندهیم آرمان شهید فراموش شود و با تحریف، جای شهید و جلاد عوض شود.

وی افزود: دشمن امروز فقط از ابزار نظامی استفاده نمی‌کند؛ جنگ روایت‌ها، ایجاد ناامیدی، تحریف تاریخ و تلاش برای ایجاد شکاف میان مردم نیز بخشی از میدان تقابل است.

خطیب ‌جمعه هویزه تأکید کرد: جمعه‌های خونخواهی و انتقام فرصتی برای عهد دوباره با شهیدان است؛ عهدی برای حفظ وحدت، ادامه مسیر مقاومت، مقابله با ظلم و اجازه ندادن به تحریف حقیقت.

وی خاطرنشان کرد: هویزه همچنان سرزمین شهیدان، مقاومت و عشایر غیور است؛ جایی که بیرق‌های عربی در کنار پرچم ایران به اهتزاز درمی‌آیند و پیام مردمش روشن است: ما ایرانی هستیم، از ایران دفاع می‌کنیم و راه شهیدان را ادامه می‌دهیم.