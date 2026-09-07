کارت شرکت در آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۵ در صبح جمعه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در مراکز استان برگزار خواهد شد.

فرآیند برگزاری آزمون ساعت ٧:٣٠ آغاز و درب های ورود به جلسه آزمون در ساعت ۷ صبح بسته خواهد شد، لذا متقاضیان باید قبل از بسته شدن درب های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون از امروز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ برای مشاهده و پرینت بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفت. لذا

متقاضیان برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به تارنمای سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه ای (نام، نام خانوادگی، کد ملی، سال تولد) و یا اطلاعات ثبت نامی (شماره پرونده و کد پیگیری) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و بر اساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی شود، لازم است با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش و ورود به سامانه پاسخگویی اینترنتی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبتنام اقدام کند.

این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سامانه پاسخگویی عضو باشند. لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را به هر دلیلی در اختیار ندارند، با عضویت در این سامانه نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

متقاضیان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت مشاهده نقص احتمالی در کارت لازم است به حوزه رفع نقص مراجعه کنند. نماینده سازمان سنجش آموزش کشور در روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ صبح از ساعت ٨:٣٠ الی ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد.

یادآوری های مهم:

برای حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینتِ کارت شرکت در آزمون، همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

تذکر مهم: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

فرایند برگزاری آزمون از ساعت ٧:٣٠ صبح شروع خواهد شد و دربِ ورودی ِحوزههای امتحانی رأس ساعت ۷ صبح بسته خواهد شد، لذا متقاضیان لازم است قبل از بسته شدن درب های ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.

هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد. رَد و بَدل کردن این موارد در جلسه آزمون تخلف محسوب می شود.

لازم به تأکید است، همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود.

خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری لازم را بعمل آورید.

حوزه برگزاری آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و ... معذور است، بنابراین اکیداً توصیه می شود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جدا خودداری شود.

در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرایند برگزاری برای متقاضیان، لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی https://request.sanjesh.org با این سازمان مکاتبه کنند. درخواست های واصله بعد از این تاریخ قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.