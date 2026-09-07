امروز آخرین فرصت ثبت نام آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی کارشناسی به پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در ۲۱ آبان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

ثبت نام، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ از ۱۰ شهریورماه آغاز شده است و این فرصت امروز ۱۶ شهریورماه به پایان می رسد.

تمامی مراحل ثبت نام و ارسال مدارک فقط به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir صورت می گیرد.

داوطلبان توجه داشته باشند با توجه به اینترنتی بودن ثبت نام و کلیه مراحل بعدی و با عنایت به غیر قابل مسترد بودن هزینه ثبت نام لطفاً پیش از پرداخت هزینه، مفاد این دفترچه را به دقت مطالعه کرده و سپس بعد از پرداخت هزینه، فرم ثبت نام را با دقت تکمیل کنند.

مرجع رسمی کلیه اطلاعات مربوط به مراحل ثبت نام و اعلام نتایج آزمون، صرفاً سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir است.

در صورت عدم احراز شرایط، هرگونه ادعا و عذری مبنی بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام، اطلاعیه ها و قوانین مربوطه، پذیرفته نیست و مسؤلیت اطلاع از مفاد دفترچه به عهده داوطلب است. به بیان دیگر جهل به قانون، رافع مسؤلیت نیست؛ لذا در هر مرحله (بررسی مدارک، مصاحبه، اعلام نتایج، پذیرش و حتی دوره تحصیل) حقی ایجاد نشده و پذیرش داوطلب لغو خواهد شد.

ثبت نام با تأخیر مشمول هزینه اضافه تر خواهد شد. همزمان با تکمیل فرم ثبت نام، داوطلبان باید نسبت به ارسال مدارک اسکن شده خود فقط به صورت اینترنتی به آدرس اعلام شده اقدام کنند. داوطلبان موظفند پس از صدور کد رهگیری آن را به همراه نسخه چاپ شده از فرم ثبت نامشان برای مراحل بعدی آزمون نزد خود محفوظ نگه دارند.

هیچ گونه مدرکی به صورت حضوری یا کتبی یا ارسال از طریق پست (الکترونیک یا کاغذی) و یا اتوماسیون اداری اخذ نشده و ترتیب اثر داده نخواهد شد. بنابراین، داوطلبان ملزم هستند کلیه مدارک اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اینترنتی ارسال کرده و در سامانه بارگذاری کنند.

برای افرادی که در هنگام ثبت نام مدارک ارسال نمی کنند و یا ناقص ارسال می کنند، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

هزینه ثبت نام آزمون کتبی مبلغ ۷ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال (۷۶۳ هزار تومان) و استفاده از خدمات پیامکی ۲۰۰ هزار ریال است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال (۷۸۳ هزار تومان) و دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام آزمون کارشناسی به پزشکی، اقدام کند.

با توجه به واریز مستقیم این مبالغ به حساب خزانه دولت، وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (پیوند الکترونیکی هزینه ثبت نام آزمون های مرکزسنجش آموزش پزشکی) نسبت به پرداخت هزینه شرکت در آزمون اقدام کند. وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

بسیار مهم: در صورتیکه بر اساس صلاحدید مراجع تصمیم گیرنده، مقرر شود تا ثبت نام مجدد جهت افرادی که موفق به ثبت نام در زمان تعیین شده در جدول زمانبندی نشده اند، مطابق با مصوبه هیئت وزیران، هزینه ای مازاد دریافت خواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت نام و شرکت در آزمون در دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ درج شده است.

آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۵ روز ۲۱ آبان برگزار می شود و توزیع کارت ورود به جلسه به صورت اینترنتی از دوشنبه ۱۸ آبان تا چهارشنبه ۲۰ آبان در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می شود.