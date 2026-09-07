بقایی: مذاکره ابزاری برای پیشبرد اهداف کشور است؛ تابع تصمیمات هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی در نشست خبری هفتگی خود با حضور خبرنگاران اظهار داشت: امروز ۱۶ شهریور، مصادف با روز سیستان و بلوچستان است. این روز را به هموطنان عزیز تبریک میگوییم و یادآور میشویم که این استان یکی از نقاط مهم اتصال ایران به جهان است. چابهار بهعنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، حلقه اتصال هند به آسیای مرکزی است. اهمیت واقعی سیستان و بلوچستان فقط در بندر و کریدور نیست، بلکه در فرهنگ و سرمایه انسانی آنهاست.
وی ادامه داد: هفته گذشته شاهد تحولات زیادی در سطح کشور و منطقه بودیم. مهمترین اتفاق، حمله تجاوزکارانه آمریکا به سیریک بود که جمعی از فرزندان این آب و خاک به شهادت رسیدند. به یاد داشته باشیم که نمود واقعی آمریکا به ما و بخشی از جنایتهایش، تجاوزات نظامی در جشن عروسی بود.
منطقه در وضعیت متلاطمی است
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: منطقه ما در وضعیت متلاطمی است؛ تجاوزاتی که از ۹ اسفند شروع شد و تا به امروز ادامه دارد. جنگ اقتصادی آمریکا نمونه دیگری از اقدامات قهرآمیز آمریکا است.
وی با اشاره به جنایات رژیم اسرائیل در غزه گفت: همزمان جنایات رژیم در غزه و لبنان ادامه دارد. نسلکشی در غزه بدون هیچ وقفهای ادامه دارد.
بقائی در مورد عدم دیدار دوجانبه رئیسجمهور با همتای چینی در اجلاس شانگهای افزود: اجلاس شانگهای مهم بود و سران عضو این پیمان شرکت داشتند و رئیسجمهور ما با تعداد قابل توجهی از همتایان خود دیدار کردند. با نخستوزیر چین هم دیداری کوتاه انجام شد که موضوعات مهمی در آن تبادل شد.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: این نشستها در یک بازه زمانی کوتاه انجام میشود و طبیعی است که گاهی اوقات با همه سران شرکتکننده امکان برگزاری طولانیمدت وجود نداشته باشد. با چین روابط خوبی داریم و تماسها برقرار است.
وی افزود: شنبه اجلاس بریکس در دهلینو برگزار خواهد شد و فرصت خوبی برای ایران با کشورهای دیگر خواهد بود. اینکه در یک نشستی یک جلسهای برگزار نشد، خیلی امر تعیینکننده و مهمی نیست.
مذاکره ابزاری برای پیشبرد اهداف کشور است
بقایی در مورد اظهارات سردار رضایی مبنی بر تغییر راهبردی در حوزه مذاکره گفت: مذاکره مطلقاً نه بد است و نه خوب، بلکه ابزاری برای پیشبرد امور کشور است. دیپلماسی همراه و هماهنگ با سایر ارکان نظام و پشتیبان نیروهای مسلح و همگام با ملت ایران گام برمیدارد. در ادامه مسیر، وزارت خارجه تابع تصمیمات مراجع ذیربط است.
وی در مورد ادعای ترامپ و ونس مبنی بر اینکه درگیری با ایران جنگ نیست، گفت: بله، این درگیری جنگ نیست، بلکه تجاوز نظامی علیه حاکمیت ملی است. همگان دیدند آمریکا با نقض منشور سازمان ملل، جنگی را علیه منطقه و جهان اعمال کرد. این خلاف همه موازین حقوق بینالملل بود. آمریکا قطعاً باید پاسخگو باشد.
سخنگوی وزارت خارجه در مورد تجاوزات رژیم به جنوب لبنان گفت: رژیم صهیونیستی به دلیل برخورداری از حمایت آمریکا، بیعملی سازمان ملل متحد و بیتفاوتی کشورهای اروپایی که مدعی حقوق بشر هستند، از نوعی مصونیت بهرهمند است. اقدامات رژیم علیه لبنان نقض حاکمیت است. این اقدامات بیش از پیش نشان میدهد اهمیت مقاومت و بهرهمندی مقاومت جهت صیانت از عزت لبنان است که درسهای زیادی دارد.
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت بر اساس گزارش گروسی انجام شده است
سخنگوی وزارت خارجه درباره تلاش غرب برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت گفت: پیشنویس قطعنامه بر اساس گزارشی است که گروسی منتشر کرده و قبلاً هم با این الگو مواجه بودهایم. هر کجا که کم میآورند، سراغ آژانس و گروسی میروند.
وی ادامه داد: این اقدام از چند جهت بیمعناست. از لحاظ حقوقی مدعی بودند آنچه که به اسنپبک موسوم شد، قطعنامهها را احیا کرد. این نقض همان ادعای آنان و اثبات موضع ایران، چین و روسیه است که اسنپبک را غیرقابل اعمال میدانستیم.
مسیر سه کشور اروپایی بیش از پیش بیاعتبار شده است
سخنگوی وزارت خارجه افزود: نکته دوم، بیاعتباری مسیر سه کشور اروپایی است و سوم اینکه خواسته اینها نامعقول است.
وی گفت: از طرفی آمریکا بانی این وضعیت است و اینکه آژانس دسترسی ندارد، به خاطر جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی است. آنان مسیر را مسدود کردند و اکنون به آژانس روی آوردهاند.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: این نشانه بدنیتی است و به دنبال تشدید اوضاع هستند. ایران حتماً تدابیر لازم را نسبت به هر اقدامی میاندیشد. آزموده را آزمودن خطاست.
عملیات «خشم نظامی» در رسیدن به اهدافش ناکام ماند
وی در مورد دستور پنتاگون برای پایان عملیات «خشم نظامی» گفت: این عملیاتی بود که از اول، مطبوعات خود آمریکا اسمش را عملیات «خشم نظامی» گذاشتند. آنچه مشهود است، این اقدام تجاوزکارانه در رسیدن به اهدافش ناکام ماند و باعث بیاعتباری آمریکا شد.
مشارکت در اقدام تجاوزکارانه آمریکا به منزله همدستی است
وی درباره احتمال مشارکت کره جنوبی در جنگ علیه ایران و پاسخ ایران گفت: من توئیتی در این خصوص زدم. موضع ما روشن است و روابط خوبی با کره جنوبی داشتیم و برای آن ارزش قائلیم. همه میدانند هرگونه مشارکت در اقدام تجاوزکارانه آمریکا به منزله همدستی است و اوضاع را پیچیدهتر خواهد کرد و این باعث امنتر شدن تحولات نمیشود. ما موضع رسمی نگرفتیم و از طریق سفارت با سئول در ارتباط بودیم. این هشدار را به همه کشورها داریم که تبدیل به ابزاری برای اقدام تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران نشوند.
تداوم محاصره اقتصادی ایران به منزله ادامه اقدام نظامی است
سخنگوی وزارت خارجه درباره اتفاقات چند روز گذشته و حمله آمریکا به ایران گفت: از ۹ اسفند ما با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شدیم و تنگه هرمز امنیتی شد. تا به امروز این تجاوز ادامه پیدا کرده است. آنچه که در چند روز گذشته اتفاق افتاد، از حیث تدابیر ایران علیه ناوهای جنگی آمریکا خاص بود. این اقدام باعث حمله به کشتیهای تجاری ایران شد. مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشد، یعنی جنگ اقتصادی و محاصره که به منزله تداوم اقدام نظامی است، ایران را مجبور میکند که تدابیر دفاعی اتخاذ کند.
ایران از فرصت حضور در نیویورک برای تبیین مواضع خود استفاده میکند
وی در مورد حضور پزشکیان در اجلاس سازمان ملل در نیویورک گفت: در مورد سفر پزشکیان به نیویورک قطعاً از این فرصتها برای تبیین مواضعمان استفاده خواهیم کرد. بنابراین، تصمیم بر این است که شرکت کنیم، البته اگر کشور میزبان به تعهداتش عمل کند و روادید را در زمان مناسب صادر کند.
تهدید کشورهای منطقه از سوی رژیم صهیونیستی زنگ هشداری برای کل منطقه است
بقائی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نفتالی بنت، نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی و رقیب نتانیاهو، در موضعی تهدیدآمیز گفته که بالاخره روزی قطر را بمباران خواهند کرد و در آن روز عربستان و کویت هم با اسرائیل همراهی خواهند کرد. نتانیاهو هم قطر را کشور دشمن خوانده و با افتخار گفت که به قطر حمله میکند. موضع شما نسبت به این صراحت لهجه و ادبیات خصمانه صریح نسبت به کشورهای منطقه چیست؟ گفت: بر همه روشن است که رژیم صهیونیستی سودای تسلط بر کل منطقه را دارد. اینکه همه را تهدید میکنند و سودای «اسرائیل بزرگ» دارند، اینها همه زنگ هشداری برای کل منطقه است که دشمن اصلی را بشناسند و مراقب باشند مشغول شدن به امر دیگر، دشمن اصلی منطقه را جریتر نکند.
حمله به کشتیهای تجاری و غیرنظامیان هیچ افتخاری برای آمریکا نیست
سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعای آمریکا نسبت به حمله به سیریک گفت: اینکه آمریکا متوسل به حمله به کشتیهای تجاری شود، هیچ افتخاری نیست. اینکه چنین قدرتی برای فشار وارد کردن به ایران متوسل به حمله به غیرنظامیان و کشتار در جشن عروسی شود، اصلاً قابل قبول نیست. اقدامی که ایران انجام داد علیه ناو نظامی آمریکا در چارچوب حق ذاتی ایران است.
آمریکا باید ناامنی تحمیلشده به ایران را از طریق توقف تجاوزها رفع کند
بقائی درباره خواسته آمریکا برای مذاکرات جدید گفت: موضع ما روشن است. ناامنی که آمریکا تحمیل کرده، خودش باید این ناامنی را از طریق توقف همه تجاوزها، تحریم اقتصادی و محاصره دریایی، رفع کند. موضع ما روشن بود و نظرات خود را در یادداشت تفاهم آوردیم. مشکل آمریکا بود که ۲۶ روز بعد از تفاهم، تعهداتش را نقض کرد. توپ مدتهاست در زمین آمریکاست؛ خودشان شروعکننده تجاوز بودند و خودشان تعهداتشان را در یادداشت تفاهم نقض کردند.
ناامن شدن تنگه هرمز نتیجه قهری اقدامات آمریکا است
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره دلیل ناامنی تنگه هرمز افزود: ناامن شدن تنگه هرمز نتیجه قهری اقدامات آمریکاست. مگر قبل از ۹ اسفند تنگه هرمز دچار مشکلی بود؟ اینکه ایران را بهعنوان مشکل ایمنی معرفی میکنند، دروغ آشکار است. تنگه هرمز به دلیل تجاوز آمریکا و سوءاستفاده از قلمرو کشورهای منطقه ناامن شد و تا زمانی که این ادامه دارد، نمیتوان از امنیت صحبت کرد. مشکل ایران نیست، مشکل جنگ تجاوزکارانه علیه ایران و مردم ایران است.
تماسهای ایران با برخی کشورها برای کاهش تنش ادامه دارد
سخنگوی وزارت خارجه در مورد حضور هیأت قطری در تهران عنوان کرد: بله، سفر کردند. هفته گذشته هم از عمان و پاکستان هیأتهایی را داشتیم. تماسها بین ایران و برخی کشورها برای کاهش تنش ادامه دارد. هیأت قطری دیروز در تهران در چارچوب تلاشهای قبلی برای کاهش تنشها حضور داشت و با آقای عراقچی دیدار کردند. دیپلماسی امر پویایی است و ما از دیپلماسی برای پیشبرد منافع استفاده خواهیم کرد.
توپ مذاکرات همچنان در زمین آمریکاست
بقائی با اشاره به خواسته آمریکا برای مذاکرات جدید گفت: موضع ما روشن است. ناامنی که آمریکا تحمیل کرده، خودش باید این ناامنی را از طریق توقف همه تجاوزها، تحریم اقتصادی و محاصره دریایی رفع کند. موضع ما روشن بود و نظرات خود را در یادداشت تفاهم آوردیم. مشکل آمریکا بود که ۲۶ روز بعد از تفاهم، تعهداتش را نقض کرد. توپ مدتهاست در زمین آمریکاست؛ خودشان شروعکننده تجاوز بودند و خودشان تعهداتشان در یادداشت تفاهم را نقض کردند.
مذاکرات ایران و عمان برای تعیین مسیرهای امن در تنگه هرمز نهایی شده است
بقائی درباره مذاکرات ایران و عمان افزود: ایران و عمان بهعنوان دو دولت ساحلی، با جدیت مذاکراتی را برای تعیین مسیرهای امن در تنگه هرمز شروع کردند و پیشرفت خوبی داشته است. اگر فراز و فرودهایی داشته، مربوط به اعمال نفوذ برخی طرفهای ثالث بوده، اما میتوان گفت مذاکرات ایران و عمان نهایی شده و تفاهم عمان نزد سازمان بینالمللی دریایی ثبت میشود، اما امیدوارم برخی طرفهای بدسگال مجدد سنگاندازی نکنند.
پیگیری وضعیت سه خلبان ایرانی و شهروندان اسیر در کویت ادامه دارد
بقائی در مورد آخرین وضعیت ۳ خلبان ایرانی و شهروندان اسیر در کویت تصریح کرد: درباره وضعیت ۳ خلبان، پیگیریها ادامه دارد. هیأت فنی ستاد کل ظرف روزهای اخیر از قطر بازدید کردند و پیگیریها ادامه دارد و ما صرفنظر نمیکنیم. سفارت ما درباره شهروندان اسیر در کویت پیگیر است و امیدواریم دولت کویت شرایط آزادی این عزیزان را فراهم کند.
مدیریت نمایندگی ایران در نیویورک به سفیر دوم واگذار میشود
بقائی در خصوص وضعیت نمایندگی نیویورک گفت: از این پس تا زمان اعزام سفیر جدید، نمایندگی نیویورک توسط سفیر دوم مدیریت میشود و کارها در حال انجام است. سفیر جدید هنوز مشخص نشده است.
وی در مورد اقدامات آمریکا در تغییر نام مناطق جهان و پستهای او در فضای مجازی یادآور شد: این یک مسئله بینالمللی است، همه دنیا با چنین وضعیت نامتعارفی روبهرو است. اینکه هیأت حاکمه یک کشور به هیچ اصلی پایبند نباشد، یک پدیده جدید در سطح بینالمللی است. اینکه چنین رفتاری را مشاهده میکنیم، بخشی از عادت هیأت حاکمه آمریکاست که از این طریق خودشان را در سطح رسانه نگه میدارند.
بقائی درباره تپه علیالطاهر و ربط دادن تحولات آن به تفاهمنامه اسلامآباد افزود: من قبلاً عرض کردم که موضوع مذاکره یک بحث مطلق نیست که بگوییم حتماً بد و خوب است. مذاکره یک ابزار است و هر زمانی که میتوان برای تأمین منافع استفاده کرد، باید استفاده کنیم. تفاهم ۲۸ خرداد با در نظر گرفتن تمامی جهات حاصل شد، آن تفاهم تأمینکننده منافع ملی بود. باید در نظر داشت بدعهدی دشمن نباید باعث شود خودمان دستاوردها را زیر سؤال ببریم. نتیجه تلاشها شد تفاهم ۲۸ خرداد که توقف جنگ در همه جبهه، از جمله لبنان را داشت. اینکه آمریکا دوباره نقض عهد کرد، نباید ما خودمان را شماتت کنیم. همه شماتتها باید متوجه طرفی باشد که تعهداتش را نقض کرد.
تبعیت اروپا از خواستههای آمریکا نقش این اتحادیه را به حاشیه برده است
وی در مورد بیانیه اتحادیه اروپا پیرامون جنگ اقتصادی گفت: عملکرد کشورها مهم است، اروپا قبلاً این مسیر را آزموده است. مسیر راضی نگه داشتن آمریکا و تبعیت از خواستههای آمریکا نتیجهاش به حاشیه رفتن بیشتر نقش اروپا بوده است. طبق مقررات اروپا، تبعیت از تحریمهای ثانویه آمریکا ممنوع است. بیانیه اتحادیه اروپا ناقض حقوق بینالملل و حاکمیت و استقلال خودشان بود.
امنیت بدون تأمین منافع و امنیت ملی بازنمیگردد
بقائی در مورد اظهارات مقامات آمریکایی پیرامون اتمام تفاهمنامه اسلامآباد تأکید کرد: ما هیچوقت شروعکننده نقض عهد نبودهایم، آمریکا بارها نقض عهد کرده است. جامعه جهانی و منطقه ما شاهد بود طرف آمریکایی نقض عهد کرده و با افتخار اعلام میکند دیگر وجود ندارد. برای ما اسم مهم نیست، این مهم است مادامی که منافع و امنیت ایران مورد توجه نباشد، شاهد بازگشت امنیت نخواهیم بود. ما درباره امنیت ملی خودمان مماشات نمیکنیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد ادعای آمریکا نسبت به حمله به جشن عروسی در سیریک تصریح کرد: مقامات آمریکایی دروغ میگویند و بهخوبی میدانند تاکتیک آمریکا در این ۸۰ سال، اقدامات تجاوزکارانه بوده است. اقدام آمریکا در حمله به جشن عروسی اولین بار نبود و سابقه حملات آمریکا به غیرنظامیان نشان میدهد دارد از الگوی رژیم صهیونیستی استفاده میکند. خودشان اول حاشا میکنند و بعد میگویند ایران بوده و بعد اسناد منتشر میشود، میگویند که «لوکال دمیج» بوده است. این حرفها پذیرفتهشده نیست. در مورد لامرد و میناب بارها گفتند تحقیقات میکنیم، اما این برای سپردن به گذر زمان است. ما باید توجه جهانی را جلب کنیم و این موضوعات را پیگیری کنیم.
وی در مورد اظهارات وزارت خارجه پرو مبنی بر قطع روابط پرو با ایران گفت: در اینباره من توضیحی ندارم و فکر میکنم خالیفروشی کردند، چراکه رابطهای وجود نداشته که بخواهند قطع کنند. این کارشان در آستانه سفر وزیر خارجه آمریکا به آن منطقه است. یک امر ناموجودی را تقدیم وزیر خارجه آمریکا میکنند. نه ما سفارتی در آنجا داشتیم و نه آنها در اینجا سفارتی داشتند.
بقائی در مورد اظهارات نتانیاهو درباره هفت اکتبر و حملات علیه کشورهای منطقه تصریح کرد: رژیم صهیونیستی ماهیت وجودی خودش را به ادامه درگیری و جنگ میداند. دامنه ترورهای این رژیم فراتر از منطقه رفته و مدام به دنبال گسترش دامنه جنگ در منطقه است. چیزی که باعث بیداری بینالمللی شده، این است که همه متوجه شدند رژیم صهیونیستی بدترین نسلکشی را در منطقه مرتکب شده و مطالبه جامعه جهانی است که اقدامات این رژیم متوقف شود.
وی در مورد دیدار پزشکیان با نخستوزیر هند در شانگهای گفت: رابطه ما با هند تاریخی، طولانی و تمدنی است. یکی از کشورهایی است که ما روابط خوب اقتصادی داریم. موضوعات مختلفی مثل چابهار مطرح میشود و حتماً از فرصت بریکس هم برای گفتوگوها استفاده میشود.
موضع ایران درباره همراهی اروپا با آمریکا متناسب با اقدامات آنها خواهد بود
وی در مورد همراهی اروپا با آمریکا در جنگ با ایران گفت: با توجه به رفتار عملی کشورها، مواضع خودمان را تقدیم خواهیم کرد. در مورد مشارکت کشورها در تجاوز علیه ایران، موضعمان را اعلام کردهایم. موضع ما در مورد اروپا بارها بیان شده است و به تناسب اقدامات آنها، مواضعمان را اتخاذ خواهیم کرد.
ادعای خروج نیروهای ایرانی از تپه علیالطاهر مطلقاً صحت ندارد
وی در مورد خبرها درباره توافق ایران پیرامون علیالطاهر مبنی بر خروج نیروهای ایرانی از این تپه گفت: مطلقاً صحت ندارد و این اظهارات گمانهزنی رسانهای است.
توافق ایران و عمان شرط لازم برای امنیت تنگه هرمز است
بقائی درباره منافع ایران و عمان در توافق تنگه هرمز گفت: فرض ما بر این است که دو دولت ساحلی تنگه هرمز منافع خودشان را در نظر بگیرند. عمان بهعنوان کشوری که رابطه خوبی با ما داشته است، هر چیزی که به نفع خودشان است اقدام میکنند. توافق ایران و عمان شرط لازم برای امن شدن مسیرهای تردد در تنگه هرمز است، اما شرط کافی نیست. ناامنی در تنگه هرمز محصول تجاوز نظامی آمریکاست و تا وقتی که این تجاوز ادامه دارد، کشورها نمیتوانند با خیال راحت تردد کنند.
نظر شما