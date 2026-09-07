امکان ثبت نام جدید برای پذیرش بدون آزمون کاردانی مهارتی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط «ثبت نام متقاضیان جدید» و «ویرایش برای متقاضیان ثبت نام کرده» همراه با اصلاحات جدید پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

الف) ثبت نام و انتخاب رشته متقاضیان جدید

منحصراً متقاضیان جدید مجموعه های ثبت نامی با شیوه پذیرش «صرفاً براساس سوابق تحصیلی» (معدل کل دیپلم) که در مهلت مرحله اوّل (۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵) اقدام به ثبت نام نکرده اند، می توانند ضمن توجه به موارد زیر از امروز دوشنبه ۱۶ شهریور تا شنبه ۲۱ شهریور نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در یک مجموعه ثبت نامی با شیوه پذیرش «صرفاً براساس سوابق تحصیلی» اقدام کنند.

۱- در این مرحله، ثبت نام جدید در تمامی مجموعه های ثبت نامی با شیوه پذیرش «صرفاً براساس سوابق تحصیلی» امکانپذیر است، اما ثبت نام در مجموعه های ثبت نامی با شیوه پذیرش «با آزمون» امکانپذیر نیست (جداول شماره ۳ و ۴ در صفحه ۱۴ دفترچه راهنما).

توجه: برای ثبت نام در مجموعه های ثبت نامی، رعایت تناسب کد دیپلم فارغ التحصیلی متقاضی، با کد دیپلم های مجاز به ثبت نام مجموعه ثبت نامی مورد تقاضا، الزامی است (جدول شماره ۵ صفحات ۱۴ تا ۲۲ دفترچه راهنما).

۲- ضروری است دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته منتشره به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ واقع در بخش «کاردانی ملی مهارت» در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور شامل شرایط «عمومی و اختصاصی»، «مقررات وظیفه عمومی»، «اتباع غیرایرانی»، «سهمیه» و ... با دقّت مطالعه شود.

۳- ضروری است تغییرات و اصلاحات «دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته» مندرج در اطلاعیه های اصلاحی اوّل و دوم دفترچه راهنما، منتشره به تاریخ های ۲۷ و ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ واقع در بخش «کاردانی ملی مهارت» در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین تغییرات و اصلاحات جدید مندرج در بندهای پ، ت، ث و ج این اطلاعیه با دقّت مطالعه شود.

۴- پیش از ثبت نام و انتخاب رشته، مدارک و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و آماده شود (صفحه ۲۴ دفترچه راهنما).

۵- با استفاده کارت بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آن فعال است، به وبگاه سازمان مراجعه و نسبت به خرید «سریال ثبت نام پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی» و در صورت تمایل «سریال علاقمندی گزینش رشته های غیرانتفاعی» اقدام شود (صفحه ۲۵ دفترچه راهنما).

توجه: متقاضیان علاقمند به پذیرش در رشته محل های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی (دوره «غیرانتفاعی)»، پس از اطمینان از وجود این رشته محل ها در مجموعه ثبت نامی مورد تقاضا، لازم است نسبت به پرداخت هزینه علاقمندی به این رشته ها اقدام کنند.

۶- برای ثبت نام به بخش «کاردانی ملی مهارت» در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه شود (توضیحات در صفحه ۲۷ دفترچه راهنما).

۷- دانش آموزان یا فارغ التحصیلان رشته تحصیلی دیپلم شاخه «نظری» فقط مجاز به انتخاب رشته محل های مقطع کاردانی ناپیوسته هستند و معدل آنها در مقایسه با متقاضیان رشته های تحصیلی دیپلم شاخه های «فنی و حرفه ای» و «کاردانش» تراز می شود (بند ۲ صفحه ۴ دفترچه راهنما).

۸- به متقاضیان تأکید می شود در درج اطلاعات ثبت نامی دقت کنند؛ در صورت پذیرفته شدن متقاضی و مشاهده هرگونه مغایرت در موارد ثبت شده در سامانه ثبت نام با مدارک متقاضی، به ویژه معدل کل دیپلم، مطابق مقررات و ضوابط برخورد خواهد شد.

ب) ویرایش انتخاب رشته و اصلاح کد و عنوان دیپلم، کد و عنوان رشته تحصیلی، استان محل اخذ دیپلم، معدل کل دیپلم و تاریخ اخذ مدرک دیپلم برای متقاضیانی که در مرحله اوّل ثبت نام کرده اند

تمامی متقاضیانی که پیشتر در مرحله اوّل (۲۰ تا ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵) ثبت نام کرده اند (اعم از مجموعه های با شیوه پذیرش «آزمون» یا «صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی») می توانند ضمن توجه به اطلاعات دفترچه راهنما، اطلاعیه های اصلاح اوّل و دوم و همچنین اصلاحات مندرج در بندهای پ، ت، ث و ج این اطلاعیه، از امروز دوشنبه ۱۶ شهریور تا شنبه ۲۱ شهریور نسبت به ویرایش فهرست رشته محل های انتخابی و اصلاح موارد فوق خود اقدام کنند.

توجه: متقاضیان ثبت نام کرده در مجموعه های ثبت نامی با شیوه «صرفاً براساس سوابق تحصیلی» لازم است در ثبت مقدار صحیح معدل کل دیپلم فارغ التحصیلی خود دقّت کنند. (بند ۳ صفحه ۴ دفترچه راهنما).

پ) رشته محل های جدید در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.