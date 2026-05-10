به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ثبتنام و انتخاب رشته پذیرش در مقطع کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در سال ۱۴۰۵ از امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به صورت اینترنتی فعال شد. این سامانه تا شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ فعال است.
متقاضیان می توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق «دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته» و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبتنام، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
با توجه به اینکه ثبتنام و انتخاب رشته همزمان در یک مرحله انجام میشود، متقاضیان باید با توجه به رشتهمحلهای اعلام شده در «دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته» نسبت به انتخاب و درج رشتهمحلهای مورد علاقه خود در سامانه مذکور اقدام کنند.
دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته همزمان با شروع ثبتنام از امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس است.
شرایط ثبتنام:
علاقهمندان به تحصیل در مقطع کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی باید ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبتنام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه، در صورتی که شرایط مذکور را دارند، به عنوان متقاضی این دوره منحصراً در یک رشته امتحانی و متناسب با رشته تحصیلی و کد رایانهای دیپلم خود (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته) ثبتنام کنند.
لازم به توضیح است که پذیرش در تعدادی از رشته های امتحانی مذکور بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت خواهد پذیرفت.
همه متقاضیان، اعم از اینکه پذیرش در رشته امتحانی آنان با آزمون یا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) باشد، لازم است که مطابق ضوابط دفترچه راهنما و توضیحات این اطلاعیه در آزمون مذکور ثبتنام و انتخاب رشته کنند. در صورت عدم ثبتنام در تاریخ مقرر، پذیرش متقاضی پس از پایان مهلت تعیین شده امکانپذیر نخواهد بود.
برای ثبتنام در این آزمون لازم است اقدامهای زیر انجام شود:
۱.دریافت دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخابرشته از تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه آن.
۲. آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبتنام.
۳. خرید کارت اعتباری ثبت نام به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به تارنمای سازمان و پرداخت مبلغ ۴ میلیون ریال معادل ۴۰۰ هزار تومان به عنوان وجه ثبتنام شرکت در آزمون.
تبصره ۱: متقاضیان علاقهمند به گزینش در رشتههای تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیرانتفاعی، لازم است پس از اطمینان از پذیرش مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در رشته امتحانی مورد تقاضا، علاوهبر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ یک میلیون و صد هزار ریال معادل ۱۱۰ هزار تومان دیگر نیز برای دورههای مذکور به صورت اینترنتی اقدام کنند.
تبصره ۲: با توجه به اینکه مقرر شده است، در مراحل مختلف فرایند این آزمون، خدماتی از طریق پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، مبلغ ۲۰۰ هزار ریال معادل ۲۰ هزار تومان به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه دریافت میشود.
ثبتنام از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در زمان مقرر ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵.
دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبتنام اینترنتی:
به متقاضیان توصیه میشود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پیشنویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل کرده و سپس بر اساس فرم پیشنویس، با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش، اطلاعات لازم را بر اساس بندهای برنامه نرمافزاری ثبتنام وارد کنند. راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه نرمافزاری ثبتنام اینترنتی موجود است و متقاضیان برای کسب اطلاع بیشتر میتوانند به این راهنما مراجعه کنند.
تبصره ۱: دانش آموزان سال آخر که موفق به دریافت مدرک دیپلم نشدهاند، در این مرحله، درج معدل برای آنها الزامی نیست. این گروه از متقاضیان در زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون (برای رشتههای با آزمون) با مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات در درگاه سازمان سنجش، نسبت به درج و یا ویرایش معدل دیپلم اقدام کنند. عواقب ناشی از عدم درج معدل به عهده شخص متقاضی خواهد بود.
تبصره ۲: دانشآموزان و یا فارغالتحصیلان شاخه تحصیلی نظری نیز مجاز به ثبتنام در این آزمون هستند. این متقاضیان ضمن داشتن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه
[۵/۱۰/۲۰۲۶ ۳:۳۱ PM] خانم نظری: راهنمای ثبتنام، توجه داشته باشند که فقط مجاز به انتخاب رشتههای تحصیلی کاردانی ناپیوسته هستند و معدل کل دیپلم آنها در مقایسه با متقاضیان شاخه تحصیلی فنی و حرفهای و کاردانش در رشتههایی که پذیرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی صورت میگیرد، تراز خواهد شد. نحوه تراز معدل کل دیپلم و عنوان رشتههای کاردانی ناپیوسته در دفترچه راهنما درج شده است.
ضمناً متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبتنامی و انتخاب رشته دقت کنند، چرا که در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبتنام با مدارک متقاضی، در صورت پذیرفته شدن در آزمون، مطابق مقررات و ضوابط رفتار خواهد شد.
تبصره ۳: چنانچه متقاضی در مرحله ثبتنام اطلاعات غلط ارائه دهد و یا در ارسال عکس خود مرتکب اشتباه شود (اعم از اینکه سهواً و یا عمداً باشد) به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
زمان برگزاری آزمون «برای رشتههای پذیرش با آزمون» بعد از فراهم شدن شرایط برگزاری، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
زمان انتخاب کدرشتهمحلهای انتخابی:
بر اساس برنامه زمانی، همزمان با ثبتنام برای شرکت در آزمون، متقاضیان مجموعههای ثبتنامی پذیرش با آزمون و پذیرش با سوابق تحصیلی(بدون آزمون) لازم است که با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش و مطالعه شرایط و ضوابط هر یک از کدرشتههای انتخابی، نسبت به انتخاب کد رشته محلهای خود اقدام کنند.
توصیههای مهم:
مفاد دفترچه راهنما به دقت مطالعه شود.
داوطلب در انتخاب کد مجموعه ثبتنامی و همچنین شهرستان محل حوزه امتحانی (برایرشته پذیرش با آزمون) دقت لازم را بعمل آورد، چرا که پس از دریافت کد پیگیری و پایان مهلتثبتنام، برای اصلاح موارد فوق با مشکل مواجه خواهد شد.
داوطلب پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پیگیری، یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری کند.
هرگونه تغییر در شرایط و ضوابط ثبتنام این آزمون، به صورت اطلاعیه رسمی از طریق درگاه اطلاعرسانی این سازمان سنجش و در صورت لزوم از طریق رسانههای رسمی اعلام خواهد شد.
متقاضیان توجه داشته باشند با توجه به اینکه برخی از افراد و مؤسسات سودجو با سوءاستفاده از عنوان و آدرس اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به ساختن سایتهای مشابه با آدرس اینترنتی این سازمان نموده و از این طریق با اخذ اطلاعات و مشخصات شخصی متقاضیان، اقدام به کلاهبرداری میکنند؛ لازم است برای دریافت اخبار و کارنامه اعلام نتایج آزمونها، منحصراً از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند و از در اختیار قراردادن شناسه کاربری و رمز عبور و اطلاعات شخصی به سایر افراد جداً خودداری کنند. در ضمن ساختن کارنامه جعلی و استفاده از آن جرم بوده و مستوجب پیگرد قانونی است.
ثبتنام و انتخاب رشته برنامه پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ثبتنام و انتخاب رشته پذیرش در مقطع کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در سال ۱۴۰۵ از امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به صورت اینترنتی فعال شد. این سامانه تا شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ فعال است.
نظر شما