به گزارش خبرنگار شهر، روددره فرحزاد که سال‌ها با مشکلاتی همچون انباشت زباله، ورود پساب و آسیب‌های اجتماعی مواجه بود، طی سال‌های اخیر در مسیر احیا قرار گرفته است؛ طرحی که تنها به ایجاد فضای تفریحی محدود نشده و ساماندهی اجتماعی و زیست‌محیطی این محدوده را نیز دربر گرفته است.

جمع‌آوری ۹۰۰ معتاد متجاهر و خروج ۸ هزار تن زباله

داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در روددره فرحزاد گفت: پیش از اجرای طرح، حدود ۹۰۰ معتاد متجاهر در این محدوده حضور داشتند که شناسایی و جمع‌آوری و پس از غربالگری برای درمان و بازتوانی هدایت شدند.

همزمان با ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، عملیات پاکسازی روددره نیز انجام شد و حدود ۸ هزار تن زباله از این محدوده خارج شد.

تملک ۶۷۰ ملک برای آزادسازی مسیر

به منظور فراهم شدن امکان اجرای طرح، حدود ۶۷۰ مورد تملک انجام شد تا بخشی از معارضات موجود در مسیر برطرف و زمینه برای آزادسازی و ساماندهی حریم رودخانه فراهم شود.

بهره‌برداری از فاز نخست روددره

فاز نخست پروژه روددره فرحزاد ۱۹ آبان ۱۴۰۳ و همزمان با یکصد و پنجاهمین پویش امید و افتخار به بهره‌برداری رسید.

این فاز از پل خوشمرام تا پل آبشار امتداد دارد و حدود ۵۴ هکتار وسعت و بیش از دو کیلومتر طول دارد. در اجرای آن تلاش شده عملیات عمرانی با کمترین آسیب به طبیعت و با استفاده از مصالح متناسب با بوم منطقه انجام شود.

همچنین بیش از ۱۰ هکتار فضای سبز و پوشش گیاهی به محدوده پروژه افزوده شده است.

احداث چهار تصفیه‌خانه برای احیای زیست‌بوم

در کنار اقدامات عمرانی، احیای اکولوژیک روددره نیز دنبال شده و لایروبی مسیر رودخانه، ساماندهی ورود پساب‌ها، احیای قنوات و ایجاد زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب در دستور کار قرار گرفته است.

در مجموع چهار تصفیه‌خانه برای پروژه ایجاد شده تا علاوه بر ساماندهی ظاهری، بستر طبیعی روددره نیز امکان بازسازی و احیا داشته باشد.

فاز دوم در آستانه بهره‌برداری

فاز دوم پروژه از پل آبشار تا بوستان نهج‌البلاغه تعریف شده و حدود ۵۳ هکتار وسعت دارد. این بخش اکنون در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است.

در این فاز حدود سه کیلومتر پیاده‌راه و ۲.۵ کیلومتر مسیر دوچرخه‌سواری کوهستان ایجاد شده و ساماندهی پل سنگی آبشار، خیابان آبشار و ورودی پروژه نیز انجام شده است.

همچنین بیش از ده‌ها هکتار از زیست‌بوم روددره احیا و عملیات آزادسازی حریم رودخانه، ساماندهی آب و فاضلاب و توسعه زیرساخت‌های محیط‌زیستی دنبال شده است.

رفع بیش از ۱۰۰ مورد تجاوز به حریم رودخانه

در ادامه عملیات آزادسازی، حدود ۴۰ ملک آزاد و بیش از ۱۰۰ مورد تجاوز به حریم رودخانه رفع شده است.

همچنین تصفیه‌خانه ذوالفقار به بهره‌برداری رسیده و اجرای دو تصفیه‌خانه دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

فرحزاد؛ فراتر از یک مسیر پیاده‌روی

سیدمحمد ناظم رضوی، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران نیز از برنامه ایجاد یک فضای فرهنگی در مجاورت فاز دوم و انتهای فاز نخست خبر داده است.

این مجموعه در محدوده منطقه ۵ و انتهای خیابان سیمون بولیوار پیش‌بینی شده و قرار است فضایی برای حضور خانواده‌ها و کودکان، فعالیت‌های اجتماعی، گعده‌های معرفتی و برنامه‌های دینی و فرهنگی فراهم کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ساخت این مجموعه حدود یک سال زمان خواهد برد و در طراحی آن نیز هماهنگی با طبیعت و معماری متناسب با اقلیم منطقه مورد توجه قرار گرفته است.

چشم‌انداز گردشگری و اکوپارک

در ادامه طرح، مسیرهایی در ضلع شمالی روددره برای پیاده‌روی و دسترسی به محدوده امامزاده داوود(ع) و دره کن پیش‌بینی شده است.

همچنین ایجاد فضاهای اقامتی و هتل از دیگر ظرفیت‌های مورد بررسی است و سرمایه‌گذارانی برای اجرای این بخش‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

ناظم رضوی روددره فرحزاد را دارای ظرفیت تبدیل شدن به یک «اکوپارک» دانسته است؛ مجموعه‌ای که می‌تواند طبیعت، تفریح، ورزش، فرهنگ و گردشگری را در یک محور به یکدیگر متصل کند.

فاز سوم در مسیر تکمیل پروژه

پروژه روددره فرحزاد در سه فاز تعریف شده است. پس از اجرای فاز نخست از پل خوشمرام تا پل آبشار و فاز دوم از پل آبشار تا بوستان نهج‌البلاغه، فاز سوم از محدوده کوهسار و جاده امامزاده داوود(ع) تا پل خوشمرام اجرا خواهد شد.

در این مرحله نیز ادامه احیای اکولوژیک، تثبیت بستر طبیعی روددره و تکمیل محور طبیعی و گردشگری منطقه دنبال می‌شود.

با تکمیل هر سه فاز، مجموع پروژه حدود ۱۵۷ هکتار وسعت خواهد داشت و ظرفیت‌هایی برای طبیعت‌گردی، کوهنوردی، تفریح و گردشگری در شمال‌غرب تهران ایجاد خواهد شد.

هزینه ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای احیای فرحزاد

بر اساس اعلام معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، از زمان آغاز تملکات تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است؛ هزینه‌ای که تملک‌ها، بازسازی مسیرها و ایجاد زیرساخت‌های محیط‌زیستی را نیز شامل می‌شود.

احیای روددره فرحزاد اکنون با عبور از مرحله پاکسازی و ساماندهی اولیه، وارد مرحله توسعه زیرساخت‌های تفریحی، فرهنگی و گردشگری شده است؛ طرحی که در صورت تکمیل سه فاز می‌تواند این روددره را به یک محور پیوسته طبیعی و گردشگری در شمال‌غرب تهران تبدیل کند.