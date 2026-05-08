تشریح وضعیت رود دره‌ فرحزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رفیعی زاده مدیر بهرهبرداری و نگهداشت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در جلسه بررسی پروژه رود دره فرحزاد با حضور مدیران شهری تهران با تأکید بر اینکه این پروژه زنده است، گفت: خواستههای مردم و ضائقه شان در مورد این محدوده تغییر کرده است.
وی با بیان اینکه شهروندان خواستههایی از ما دارند و با وجود آنکه خارج از طرح است باید آماده کنیم، افزود: برخی خواستهها مانند احداث سرویس بهداشتی است که در طرح کلی وجود سرویس بهداشتی آنگونه که در کف رودخانه یا کنار آن باشد، نبوده است. در مجموع دره فرحزاد در گذشته فضایی بود که بزه زیاد و ترانزیت مواد مخدر بود، اما در حال حاضر این دره به یک زیست فرح بخش تبدیل شد که برای ساکنان ارزشمند است.
علی علائدینی مدیرکل برنامه ریزی بودجه و کنترل عملکرد شهرداری تهران نیز بیان کرد: مدل بهرهبرداری به گونهای است که زودتر پنل بهرهبرداری داده شود.
نظر شما