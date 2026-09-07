به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار رئیس، نایبرئیس و دبیر خانه معدن خراسان جنوبی با خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند، ثاقبجو، معاون پژوهشی دانشگاه و جمعی از مدیران و استادان دانشگاه، ظرفیتهای همکاری مشترک میان دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی دانشگاه بیرجند برای شناسایی و رفع مسائل و چالشهای بخش معدن استان تأکید شد و طرفین بر توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای آموزشی، پژوهشی و عملیاتی به توافق رسیدند.
ضرورت نگاه کارشناسی به ظرفیتهای معدنی استان
رئیس خانه معدن خراسان جنوبی در این دیدار با تشریح توانمندیهای این مجموعه اظهار کرد: خانه معدن استان ظرفیت مناسبی برای احصا، دستهبندی و اولویتبندی مشکلات و چالشهای بخش معدن دارد و برای رفع این مسائل، نیازمند بهرهگیری از نگاه کارشناسی و ظرفیتهای علمی دانشگاه است.
داود رئیسی با اشاره به ظرفیتهای منحصر به فرد معدنی خراسان جنوبی افزود: ارزش واقعی منابع معدنی استثنایی استان به دلیل نبود نگاه کارشناسی و تخصصی در حلقههای مختلف زنجیره معدن، از اکتشاف و استخراج تا فرآوری و استحصال، آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت دانشگاه بیرجند میتواند زمینه را برای بررسی علمی مشکلات، ارائه راهکارهای تخصصی و حرکت به سمت بهرهبرداری اصولیتر و ارزشآفرینتر از ذخایر معدنی استان فراهم کند.
رئیس خانه معدن خراسان جنوبی همچنین خواستار توسعه همکاریهای مشترک در زمینههای آموزشی و عملیاتی شد و گفت: ارتباط مؤثر میان دانشگاه و بخش معدن میتواند به تربیت نیروی متخصص، انتقال دانش روز و حل بخشی از مشکلات موجود در فعالیتهای معدنی استان کمک کند.
دانشگاه بیرجند آماده همکاری با بخش معدن است
رئیس دانشگاه بیرجند نیز در این دیدار ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرحشده از سوی خانه معدن، بر آمادگی این دانشگاه برای استفاده از توان علمی، فنی و آزمایشگاهی خود در مسیر حل مشکلات بخش معدن تأکید کرد.
خامسان با اشاره به ظرفیتهای علمی دانشگاه بیرجند اظهار کرد: اعضای گروه زمینشناسی دانشکده علوم و گروه معدن دانشکده فنی از توانمندی علمی و تخصصی مناسبی برخوردار هستند و دانشگاه میتواند از این ظرفیتها برای همکاری با خانه معدن و بخش معدن استان استفاده کند.
وی با اشاره به وجود امکانات و تجهیزات تخصصی در دانشگاه بیرجند افزود: دانشگاه از امکانات و ظرفیتهای آزمایشگاهی مختلفی برخوردار است که برخی از آنها در نوع خود کمنظیر و استثنایی هستند و باید از این قابلیتها در جهت حل مسائل و نیازهای بخش معدن استان بهره گرفت.
امضای تفاهمنامه همکاری
در پایان این دیدار، موارد مطرحشده در قالب تفاهمنامه همکاری میان خانه معدن خراسان جنوبی و دانشگاه بیرجند مورد توافق قرار گرفت.
بر اساس این تفاهمنامه، مقرر شد طرفین با معرفی نمایندگان خود، پیگیری و اجرای توافقات انجامشده و زمینههای همکاری مشترک را دنبال کنند.
نظر شما