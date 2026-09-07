به گزارش خبرنگار مهر، مهران رجبی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: این نخستین بار است که در طول فعالیت خود در شورای اسلامی یک شهر حضور پیدا میکنم و با وجود اینکه به شهرهای مختلفی سفر داشتهام، تاکنون در جلسه شورای اسلامی شهری نیز شرکت نکرده بودم.
وی افزود: معتقدم افرادی که در جامعه شناختهشدهتر هستند، به همان اندازه مسئولیت بیشتری در قبال مردم دارند و باید نسبت به رفتار، گفتار و تصمیمهای خود حساستر باشند.
رجبی با اشاره به شرایط اجتماعی و فضای ایجادشده در سالهای اخیر بیان کرد: در این مدت اتفاقات و حاشیههای مختلفی در جامعه رخ داده است و طبیعی است که مردم نسبت به رفتار افراد شناختهشده حساسیت بیشتری داشته باشند.
بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: من نیز میپذیرم که گاهی رفتار یا حضور اجتماعی یک فرد میتواند موجب برداشتها و قضاوتهایی شود و به همین دلیل باید بیش از گذشته مراقب باشیم تا گرفتار دامهایی که ممکن است برای افراد گسترده شود، نشویم.
وی خاطرنشان کرد: هدف باید این باشد که هر فردی با توجه به جایگاهی که در اختیار دارد، برای کشور خود مثمرثمر باشد و از ظرفیت اجتماعی و شناختهشدن خود در مسیر درست استفاده کند.
باید مراقب دامهای اجتماعی باشیم
رجبی با اشاره به تجربهای که برای وی رخ داده است، گفت: در یک مورد فردی در فاصله کوتاهی چند بار با من تماس گرفت و پس از چند مرتبه تماس، خود را از نزدیکان یکی از افراد معرفی کرد و تلاش داشت از این طریق نظر من را تغییر دهد.
وی افزود: در چنین شرایطی ممکن است پیشنهادها یا فشارهایی مطرح شود که فرد را در موقعیتی دشوار قرار دهد و به همین دلیل باید هوشیاری خود را حفظ کنیم و اجازه ندهیم تحت تأثیر چنین فشارهایی تصمیم بگیریم.
وی ادامه داد: ممکن است انسان در مقطعی تصور کند که یک تصمیم یا رفتار اهمیت چندانی ندارد اما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که مسئولیت انسان تنها به زندگی امروز محدود نمیشود و باید نسبت به آینده و عواقب رفتار خود نیز پاسخگو باشیم.
رجبی با اشاره به اهمیت پرهیز از گرفتارشدن در حاشیهها اظهار کرد: باید مراقب باشیم در دامهایی که ممکن است بر سر راه افراد قرار گیرد، گرفتار نشویم و تلاش کنیم حضورمان در جامعه نتیجهای مثبت برای کشور داشته باشد.
از ظرفیت اجتماعی خود درست استفاده کنیم
بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه افراد شناختهشده بیش از دیگران در معرض توجه عمومی قرار دارند، گفت: اگر فردی در جامعه توسط تعداد محدودی از مردم شناخته شود، دامنه مسئولیت اجتماعی او محدودتر است اما وقتی فردی در سطح گستردهای شناخته میشود، طبیعتاً باید مراقبت بیشتری نسبت به رفتار و عملکرد خود داشته باشد.
وی افزود: شناختهشدن یک امتیاز است اما در کنار آن مسئولیت نیز به همراه دارد و نباید اجازه داد این جایگاه موجب دور شدن انسان از مسیر درست شود.
وی ادامه داد: حضور در قم برای من ارزشمند است و از مسئولان شهری که زمینه این دیدار و برنامه را فراهم کردند، قدردانی میکنم.
قم- بازیگر سینما و تلویزیون گفت: هرچه میزان شناختهشدن افراد در جامعه بیشتر باشد، مسئولیت اجتماعی آنان نیز سنگینتر است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهران رجبی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: این نخستین بار است که در طول فعالیت خود در شورای اسلامی یک شهر حضور پیدا میکنم و با وجود اینکه به شهرهای مختلفی سفر داشتهام، تاکنون در جلسه شورای اسلامی شهری نیز شرکت نکرده بودم.
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