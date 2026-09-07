به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا مظفری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مدرسه علمیه جلالیه آستانه اشرفیه، با اشاره به مسئولیت سنگین علما و روحانیون در قبال سخنان و مطالبی که در جامعه مطرح میکنند، اظهار کرد: آنچه بر منبر گفته میشود، انسان باید در قیامت پاسخگوی آن باشد.
رئیس دانشگاه پیام نور قم افزود: علما و عرفایی که خدمتشان میرسیدیم، واقعاً از انوار قدسی بودند. برخی خاطراتی که از آنان نقل میشد، نشان میداد امام با تزکیه نفس و تهذیب اخلاق به جایگاه والای امامت رسید؛ زیرا تزکیه نفس، نقش بسیار مهمی در شکلگیری شخصیت انسان دارد.
وی با اشاره به تاکید رهبر شهید به کتاب خواندن ادامه داد:رهبر شهید، رهبری بود که بسیار کتاب میخواند و همواره تأکید داشتند که درس بخوانید و علم را مطالعه کنید.
حجتالاسلام مظفری با بیان اینکه همه جهان فهمیده است برای تصاحب کره زمین باید حوزههای علمیه حذف شوند، تصریح کرد: امام شهید در دوران حیات خود خدمات بی پایانی داشت و با شهادتش نیز خدمتی جاودانه به ایران و اسلام انجام داد.
وی افزود: اتفاقاتی در این جریان در حال رخ دادن است که مردم خارج از کشور بیشتر متوجه آن هستند. پس از جنگ، تعلق خاطر کسانی که امام را قبول نداشتند، به رهبر و حوزه علمیه بیشتر شد.
رئیس دانشگاه پیام نور قم با بیان اینکه امام شهید، محصول حوزههای علمیه است. گفت: برخی، جاذبه رهبر را به شهادت ایشان نسبت میدهند.
حفظ هویت طلبگی و تقویت ارتباط حوزه با مردم
وی با تأکید بر ضرورت حفظ هویت طلبگی اظهار کرد:اگر بتوانیم هویت طلبگی خود را حفظ کنیم و تسلیم هیاهو و هویوهوس های پوچ برخی افراد نشویم، این لباس، اراده و همت میتواند چنان جهان را فتح کند که نمونهای از آن را در این ایام شاهد بودیم.
حجتالاسلام مظفری افزود: در داخل کشور باید به زبان مشترکی با مردم برسیم و در این زمینه باید کار شود؛ زیرا میان ما و مردم فاصله وجود دارد. خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد، مگر آنکه به زبان قوم و مردم خود سخن گفت.
وی تصریح کرد:باید میان حوزه و ملت یک زبان مشترک وجود داشته باشد؛ زیرا اگر زبان مشترک نباشد، فهم مشترک ایجاد نمیشود. در مراودات اجتماعی باید جستوجو کنیم و ببینیم در کدام نقطه میتوانیم وحدت ایجاد کنیم تا در همان نقطه با مردم پیوند بخوریم.
رئیس دانشگاه پیام نور قم ادامه داد: شکی نیست و قطعی است که هزینههای گزافی نیز در حال صرف شدن است. برای رسیدن به نقطه فهم مشترک باید ببینیم چه چیزی در حوزه نیازمند تقویت و اصلاح است.
مدارا با مردم، زمینهساز افزایش جاذبه اجتماعی است
وی با اشاره به ضرورت تلاش برای افزایش جاذبه اجتماعی گفت: همه ما باید برای افزایش جاذبه اجتماعی تلاش کنیم. جاذبه اجتماعی زمانی حاصل میشود که مردم ما را مدافع خود ببینند. اگر نتوانیم از مردم دفاع کنیم، چنین جاذبهای ایجاد نخواهد شد.
حجتالاسلام مظفری افزود:باید با مردمی که عصبانی و خشمگین هستند، با تحمل و مدارا رفتار کنیم تا بتوانیم از این زمانه دشوار عبور کنیم. من تردیدی ندارم که خداوند به وعده خود عمل خواهد کرد.
وی ادامه داد: مدارا باید به یکی از وظایف طلبگی ما تبدیل شود و آن را تمرین کنیم. باید دایره جاذبه خود را افزایش دهیم و ارادهای قوی داشته باشیم. حتماً پیروز خواهیم بود، حتی در جامعهای که نسبت به ما گلایه داشته باشد.
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