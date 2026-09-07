مهروموم ۵ واحد صنفی متخلف با دستور دادستان مهریز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدحسین دهقان اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و صیانت از حقوق شهروندان، پنج واحد صنفی متخلف با دستور دادستانی و توسط بازرسان امنیت غذایی شهرستان پلمب شدند.

وی افزود: بازرسان امنیت غذایی مهریز با حضور مستمر و انجام بازرسی‌های روزانه از واحدهای صنفی، تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، رعایت ضوابط بهداشتی و سایر تخلفات صنفی را بررسی و رصد می‌کنند.

دادستان مهریز تأکید کرد: برخورد با تخلفات صنفی با هدف حفظ سلامت عمومی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و صیانت از حقوق شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت.